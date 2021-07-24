بعد ضجة أثارتها حول «أضاحى العيد».. قبول استقالة عضوة فى لجنة ملكية أردنية

أعلنت قناة "المملكة" الأردنية قبول استقالة عضوة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن وفاء الخضراء بعد انتقادات أثارتها بتصريحات لها بخصوص ذبح الأضاحي في العيد.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أثار منشور للخضراء اعتبرت فيه أن طقوس ذبح الأضاحي في العيد "تفتقر للرحمة والرأفة، انتقادات حادة، وتصدر وسم "إقالة وفاء الخضراء" الأكثر تداولا على "تويتر" في الأردن.

وحسب وسائل إعلام أردنية فإن الخضراء كتبت في منشور، حذفته لاحقا، أن "العيد يستحق الاحتفال عندما نصنع شكلا من أشكال الحياة أو ننقذها من العبث وفوضى البقاء".

وأضافت: "وليس بالضرورة عندما نخطف حياة أو نبيدها ونضحي فيها بسبب طقوس تفتقر للرحمة والرأفة".

وقالت إن "ذبح الأغنام وتقديم الأضحية غير مبرر، والإسلام بريء من هذا الطقس في عصر تطور وتغيرت فيه السياقات المعيشية ومفاهيم التوازن البيئي والطقوس الحقوقية والعقد البيئي".

وكانت الخضراء عضوة في اللجنة التي تم تشكيلها في المملكة بأمر ملكي في يونيو الماضي، وتهدف إلى وضع قانون جديد للانتخاب وآخر للأحزاب، إضافة إلى النظر بتعديلات دستورية.

وعلى صعيد آخر، أجرى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لقاء في واشنطن مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الفريق أول مارك ميلي.

وأفاد الديوان الملكي الأردني، في بيان، بأن اللقاء، الذي حضره ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله، "بحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، خاصة في مجالي الدفاع والأمن، إضافة إلى الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي".

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وعقد عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاثنين الماضي، قمة في البيت الأبيض، حيث أكد الزعيمان خلاله متانة العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة، وحرصهما على توطيدها في شتى الميادين.