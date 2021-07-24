أمسية غنائية للنجم مدحت صالح فى مهرجان الصيف الدولى التاسع عشر

يستقبل مسرح مركز المؤتمرات بقاعته الكبري٬ التابع لمكتبة الإسكندرية٬ في الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت٬ حفلًا موسيقيًا فنيًا٬ والذي يحييه الفنان الكبير مدحت صالح٬ وبقيادة المايسترو عمرو سليم. ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر٬ الذي ينظمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية٬ ويستمر حتي الثامن من شهر أغسطس 2021.

يتضمن الحفل باقة مختارة ومتميزة من أروع وأجمل الأغاني٬ التي قدمها «مدحت صالح» خلال مشواره الفني من بينها: «ولا تسوي دموع٬ حبك خطر٬ بنت القلب٬ جاي علي نفسك٬ باكتب اسمك٬ لما قالك بحبك٬ هما الحبايب٬ زي ما أنت عايز٬ عليك احساس٬ وحياة قلبي٬ واحشنا بجد٬ مجنونة بيا٬ العين وخداني»، وغيرها.

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 70% من القوة الاستيعابية.

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