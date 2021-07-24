صحيفة هولندية: «أبى أحمد» فقد شعبيته وبات زعيما للحرب

قالت صحيفة "parool.nl" الهولندية في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن إثيوبيا الآن تعاني تحت حكم رئيس الوزراء الإثيوبي "أبي أحمد"، حيث امتلئت السجون بمعارضي الرأي من كل مكان.

وتابعت الصحيفة أن إثيوبيا الآن يسودها قمع في العاصمة أديس أبابا، والسجون مليئة بالمعارضين السياسيين وتم إسكات وسائل الإعلام مرة أخرى.

وأكدت الصحيفة الهولندية: بدأت شعبية أبي تتضاءل في غضون عام، وبعد أن تولى منصبه، تفاقمت التوترات العرقية التي قمعها النظام الاستبدادي السابق لفترة طويلة و اندلع الصراع المسلح بين عدة مجموعات عرقية من أكثر من 80 في البلاد ، مما أسفر عن مقتل الآلاف، في عام 2019 ، نزح ما يقرب من مليوني إثيوبي. لم يتمكن رئيس الوزراء من احتواء العنف العرقي.

وكان النفور الشديد من أتباع تيجراي، المجموعة السكانية الصغيرة التي تمثلها سياسيًا الجبهة الشعبية لتحرير تيغري ، التي هيمنت على الائتلاف الحكومي السابق لما يقرب من ثلاثين عامًا، كان هناك نفور كبير من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي؛ لا سيما بين أورومو وأمهرة ، أكبر مجموعتين سكانية في البلاد. مع أبي ، الذي لديه أم أمهرة وأب من الأورومو ، شعرت المجموعتان العرقيتان أنهما الآن في موقع السيطرة.

وانسحب أتباع تيجراي، الذين أرهبتهم الكراهية العامة لأصلهم العرقي، إلى ولاية تيجراي الشمالية في أعقاب غضب سياسيي جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي وإحباطهم لفقدانهم السلطة.

ويقول موريثي موتيجا، باحث في شئون القرن الأفريقي في مجموعة الأزمات الدولية (ICG): إن أبي أحمد أضاع فرص الإصلاح السياسي في إثيوبيا، كما وصل الخلاف بين الحكومة الفيدرالية وأقليم تيجراي إلى ذروته بقرار تأجيل الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها العام الماضي بسبب كورونا و لم ترغب الجبهة الشعبية لتحرير تيغري في أي شيء في هذا الشأن ونظمت اقتراعًا في الولاية تصاعدت بعده الحالة مع أديس أبابا. أدى ذلك في النهاية إلى الحرب.

وتابعت الصحيفة: لقد تحول أبي أحمد الي زعيم محارب، وهوأمر بات معروفا لدى الإثيوبيين وليس هذا بسبب خلفيته العسكرية؛ بل نتيجة تأثير أسياس أفورقي، رئيس إريتريا المجاورة.

وتطورت علاقة جيدة بين أبي وأسياس بعد أن نفذ رئيس الوزراء الإثيوبي أخيرًا اتفاقية السلام الورقية مع إريتريا البالغة من العمر عشرين عامًا لهذا حصل أبي على جائزة نوبل للسلام.

وقال موتيجا: إن الحرب في تيجراي سوف تتحول لحرب شاملة في إثيوبيا بأسرهان وسيكون هناك حالة من الفوضى.