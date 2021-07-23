الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الإرهاب في بعض مناطق إفريقيا

حذّر تقرير صادر عن الأمم المتحدة من تصاعد أنشطة الجماعات الإرهابية في إفريقيا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير، حسبما نقلت قناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن أنشطة الجماعات الإرهابية لا تزال تمثل "تهديدا رئيسياً" على مستوى العالم، خاصة في بعض المناطق داخل قارة إفريقيا.

وأضاف أن وباء كورونا قد ساعد خلال الفترة الماضية الدول الأوروبية على محاصرة التهديدات الإرهابية بسبب قيود السفر والتنقل إلا أنه لم يقضِ على الإرهاب.

وأشار إلى أن التخفيف من القيود المفروضة بسبب كورونا قد "يسمح بمواصلة الهجمات المخطط لها" خلال الفترة المقبلة.

وأكدت القناة الإخبارية الأمريكية أن أنشطة جماعات "القاعدة" و"داعش" الإرهابيتين تتصاعد في بعض المناطق داخل إفريقيا، مشيرة إلى هجمات جماعة "الشباب" الصومالية المنتمية لـ"القاعدة" في كينيا، والبعض الآخر في منطقة الساحل غربي القارة.

وقالت إن تنظيم "داعش" الإرهابي يعزز مواقعه في وسط وشرق إفريقيا في مالي وبوركينا فاسو ودول أخرى.



وفي سياق آخر .. ففي الربع الأول من عام 2020، وصلت البطالة إلى 30.1 في المائة؛ في نفس الفترة من عام 2021، ارتفعت مرة أخرى إلى 32.4 في المائة، ووقع أكثر من ثلث أبناء الطبقة المتوسطة في براثن الفقر أثناء الوباء.

ثم ضربت موجة ثالثة من إصابات فيروس كورونا خلال فصل الشتاء، مما أدى إلى تدمير المركز الاقتصادي للبلاد حول جوهانسبرج على وجه الخصوص.

وتأثرت الوظائف منخفضة المهارات بشكل خاص بإجراءات الإغلاق، مما زاد العبء الاقتصادي - خاصة بالنسبة للشباب من جنوب إفريقيا السود.

وكان هؤلاء ضحايا ما يسمى بـ"السنوات التسع الضائعة" لرئاسة زوما، حيث شهد الفساد نهب خزائن الدولة وتفريغ الشركات المملوكة للدولة، من السكك الحديدية إلى الكهرباء، من قبل أصدقاء زوما.

وفشل خطاب وطني باهت ألقاه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في 11 يوليو في تهدئة العنف، حيث أدلى رامافوزا بتصريحات واسعة مثل "هذا العنف قد يكون له جذوره بالفعل في تصريحات وأنشطة الأفراد ذوي الأغراض السياسية وفي التعبيرات عن الإحباط والغضب".

وكشف إيجاز صحفي لاحق لقادة الأمن في جنوب إفريقيا عن عدم وجود تماسك في حكومة رامافوزا، ويبدو أن الشرطة فوجئت على حين غرة على الرغم من تحذيرات وكالة المخابرات التابعة للدولة.

وقالت أجهزة المخابرات إنها حددت الأفراد الذين نسقوا العنف وحرضوا عليه، بينما شنت الشرطة حملة غير حكيمة من الباب إلى الباب لمصادرة البضائع المنهوبة ما لم يتم إبراز إيصال.

على الرغم من أن البعض، بما في ذلك بريس قد دعا إلى نشر الجيش، بدا وزير الدفاع غير راغب في تنفيذ حالة الطوارئ.

وأكد العديد من المراقبين بأن القوة العسكرية الشديدة خلال المرحلة الأولى من إغلاق فيروس كورونا كانت سببًا للتوقف، إلا أن تفويض الجيش لم يكن واضحًا بشأن هذا النشر.

أصبح الخلاف بين رامافوزا ووزير دفاعه، نوسيفوي مابيزا-نكاكولا، أكثر وضوحا عندما وصف رامافوزا، في خطاب أكثر حزما يوم الجمعة، العنف بأنه تمرد.