روسيا تضيف موقع «ذي إنسايدر» المعارض إلى قائمة «العملاء الأجانب»

أدرجت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، موقع "ذي إنسايدر" الإخباري، الذي يتعاون مع مجموعة "بلينغكات" للتحقيقات الاستقصائية والتي كانت وراء كشف تفاصيل عدّة عن أجهزة الاستخبارات، على قائمة "العملاء الأجانب"، ما سيعوق عمله إلى حدّ كبير.



وأفادت وزارة العدل أن الموقع أضيف الى القائمة كونه مسجلاً في لاتفيا.



وبين أبريل ومايو، أدرجت الوزارة موقعين آخرين ذائعي الصيت هما "في تايمز" و"ميدوزا" على القائمة ذاتها، ما أثّر على عائداتهما الإعلانية وأدّى بعد بضعة أسابيع إلى إغلاق الموقع الأول.



كما تمّت إضافة عدد من الصحافيين العاملين في موقع بروكت، الذي أعلنته السلطات الأسبوع الماضي "غير مرغوب فيه" وممنوعاً بحكم الأمر الواقع، الى قائمة "العملاء الأجانب" التي نشرتها الوزارة على موقعها الجمعة.



وأسّس الناشط المعارض رومان دوبروخوتوف (37 عاماً)، الذي قاد في شبابه حركة "نحن" المناهضة للسلطة، موقع "ذي انسايدر" عام 2013.



ونشر الموقع تحقيقات عدّة بالتعاون مع بلينغكات حول عملية تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال عام 2018 واغتيال مواطن جورجي من أصل شيشاني في برلين عام 2019، أو تلك المتعلّقة بمحاولة تسميم معارض الكرملين البارز أليكسي نافالني عام 2020. واتهم في كل مرة السلطات الروسية بالوقوف خلف المحاولات.



وقال الموقع في بيان بعد إدراجه على القائمة "يواصل طاقم التحرير العمل بتركيبته الحالية مع الحفاظ على السياسة التحريرية".



وأكد دوبروخوتوف لوسيلة إعلام معارضة أن الموقع الذي يتخذ من لاتفيا مقراً سيواصل عمله كالمعتاد، معتبراً أنّ "كل هذه القوانين التي لا معنى لها لا تسري" على الموقع الذي ليس لديه أي مكتب في روسيا.



وفي روسيا، يتوجب على "العملاء الأجانب" من منظمات أو أفراد، وفقا لقانون أقر عام 2012، تسجيل أنفسهم لدى السلطات وتنفيذ إجراءات إدارية مضنية والإشارة بوضوح إلى هذه الوضعية القانونية في منشوراتهم.



وتُتهم روسيا منذ وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة عام 2000 بكبح كافة أشكال حرية التعبير على شاشات التلفزيون وفي وسائل الإعلام الإلكترونية التي كانت لفترة طويلة تتمتع بحريّة نسبيّة.



ومع استقطابها جمهوراً متزايداً خصوصاً في صفوف الشباب، بدأت السلطات باستهداف المواقع المستقلة واحداً تلو آخر، وشدّدت قبضتها خصوصاً منذ عودة المعارض نافالني إلى روسيا في يناير واعتقاله منذ ذلك الحين.