«صحة الإسكندرية»: 37 مصابا بحادث برج العرب يتلقون العلاج في 3 مستشفيات

قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن التشخيص المبدئى لحالات الإصابة التي استقبلتها مستشفيات المحافظة، صباح اليوم الجمعة، نتيجة حادث التصادم المرورى بين أوتوبيس نقل عام، وسيارة ميكروباص بطريق العامرية برج العرب، عبارة عن كسور وجروح وكدمات فى أجزاء متعددة من الجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج وبعض حالات الكسور تحتاج إلى تدخل جراحى وتقوم الفرق الطبية بعمل اللازم.

وأوضح "السقعان" أن أقسام الطوارئ بمستشفيات العامرية العام، وبرج العرب المركزى وجمال حماده المركزى، استقبلت 37 مصابا، مؤكدًا أن الحادث لم يسفر عنه أى وفيات.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إلى أن مرفق الإسعاف بالإسكندرية دفع بـ15 سيارة إلى موقع الحادث، وتم نقل 15 مصابا إلى مستشفى العامرية العام و14 إلى مستشفى برج العرب و8 إلى مستشى جمال حماده حيث تم عمل الأشعات والفحوص اللازمة وحجزهم بالأقسام الداخلية بالمستشفيات الثلاثة وجميعهم حالتهم مستقرة، كما تم تحويل أحد المصابين من مستشفى برج العرب إلى مستشفى جمال حمادة لعمل أشعة مقطعية وإجراء علمية جراحية بالعمود الفقرى.

جدير بالذكر أن المصابين هم من أهالى قرية خالد بن الوليد على الطريق الصحراوى بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، وجميعهن من النساء ما عدا رجل واحد، وبينهم أربعة أطفال.