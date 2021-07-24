حاول أحدهما إنقاذ الآخر.. مصرع صديقين غرقا في نيل المنوفية

لقى شابان مصرعهما غرقا بقرية كوم مازن التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية أثناء الاستحمام بمياه فرع النيل المار على القرية التي يطلق عليها الرأس القبلي، وتم استخراج الجثث بعد غرقهما بساعات من قبل قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطار من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة تلا التابع لمدرية أمن المنوفية باستخراج جثة "ف، ن، ب" ١٧ عاما طالب دبلوم ومقيم قرية كوم مازن، "ع. ف. ش" طالب أيضا بالدبلوم الفني مقيم بذات العنوان عقب نزولهما بمياه القرية بمنطقة تسمى الرأس القبلي كانا اعتادا الاستحمام واللهو بها هربا من حرارة الجو.

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط المباحث الجنائية بقيادة المقدم أحمد الصياد رئيس المباحث بالمركز إلى مكان الحادث للتحقيق بالواقعة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي نفت الشبهة الجنائية.

وسادت حالة من الحزن واتشحت قرية كوم مازن على وفاة الشابين، وذكر عمر فتحي أحد أهالي القرية، وشاهد عيان، ان الشابين كانا أصدقاء واعتادا النزول إلى النهر وكان معهما آخر، وان البداية كانت بغرق أحدهما وذهب الآخر لإنقاذه ولكنه لقى نفس مصيره، أما الثالث هو من أخبر الأهالي لمحاولة إنقاذ أصدقائه ولكن كانا قد فارقا الحياة.

من جانبه أوضح تامر مجدي، أحد شهود العيان، أن الشباب كانوا يتمتعون بحسن الخلق وعاشا أصدقاء ولقيا مصرعهما سويا، كما تم استخراج الجثث من قبل الإنقاذ النهري بعد خمس ساعات من البحث المتواصل، وتم استخراج تصاريح الدفن وجارى التجهيز لدفن الجثامين وسط حزن عارم من أهالي القرية الفقيدين في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

الشاب الغارق