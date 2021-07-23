سامح سعد: التحول الرقمي يسهم في تنمية إيرادات قطاع الأعمال

قال سامح سعد رئيس شركة أشتي إحدى شركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إن التحول الرقمي في قطاع الأعمال يسهم في تنمية الإيرادات.

وأضاف سعد في تصريحا خاص لـ"الدستور" أن مشروع التحول الرقمي يعد من المشروعات الهامة التي تسهم في مرونة اتخاذ القرار غبر تطوير أليات العمل.

وأشار سعد إلى أن التحول الرقمي أصبح ميزة العصر حاليا والقطاع الخاص يستخدمه في جميع مشروعات.

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقود تدشين مركز بيانات للشركات التابعة، بين شركة فودافون وفايبرمصر، ضمن برنامج التحول الرقمي.

ويستهدف برنامج التحول الرقمي للشركات القابضة و التابعة تحسين وميكنة نظم العمل، و ذلك من خلال برامج تخطيط و إدارة موارد الشركات ERP في 63 شركة قابضة و تابعة، والتي تعد رائدة.

وتشمل تحول جذري و شامل في كافة محاور التشغيل وهي المالية و المشتريات والمخازن والمبيعات و الموارد البشرية والإنتاج.



وكشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن أنه سيتم الانتهاء من ٩٥% من مشروع التحول الرقمي بالشركات نهاية العام المقبل 2021.

وأضاف "توفيق" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك بعض الشركات المؤهلة لتطبيق منظومة التحول الرقمي، حيث يوجد 15 شركة جارِ الانتهاء من التركيب والتشغيل فيها، ومن المفترض أنه سيتم الانتهاء من شركتين في فبراير المقبل، وهناك شركتان تم الانتهاء منهما بالفعل، فضلا عن الانتهاء من عدد 15 شركة قريبا، حيث تمثل تلك الشركات 90% من أصل 63 شركة.



وأشار الوزير إلى أنه سيتم تطبيق ذات الأعمال التي أجريت في المشروعات السابقة على 90% من أصل 63 شركة، إلى جانب أن هناك 65 شركة سيتم البدء في أعمال التشغيل والتركيب فيها، موضحًا على سبيل المثال أنه عند الانتهاء من أعمال مشروع التحول الرقمي في شركة المحلة الكبري سيتم تطبيق ذات الاعمال على غرارها في 9 شركات أخريين.

وأكد أنه في نهاية عام 2021 سيتم الانتهاء من 95% من المشروع، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الاستضافة والتي ستكون في مركز فودافون، حيث يحتاج هذا المشروع إلى مركزين، من بينهم مركز رئيسي تم الانتهاء منه والآخر مركز احتياطي والذي سيتم التعاقد معه، وبذلك ستكون انتهت الشركات من تنفيذ المشروع.