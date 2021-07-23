الجمعة 23 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المناسترلي»: الحكومة تدعم تنمية الصناعة المحلية عبر آليات معينة

المناسترلي
المناسترلي

قال المهندس إبراهيم المناسترلي المصفي العام للشركة القومية للأسمنت إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن الحكومة داعمة بقوة لتنمية الصناعة المحلية.

 

وأضاف المناسترلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الحكومة تعمل علي تنمية الصناعة المحلية في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية والتصدير للخارج.

 

وأشار المناسترلي إلى أن صناعة الألومنيوم من الصناعات الاستراتيجية الهامة التي تحظي باهتمام من الدولة.

 

وأوضح المناسترلي أن الحكومة تحمي الصناعة المحلية عبر فرض رسوم علي الواردات التي تتماثل مع منتجات صناعية تصنع في مصر.

 

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أنه لا توجد نية اطلاقا لدي الوزارة لتصفية مجمع صناعات الالومنيوم بنجع حمادي.


وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الشركة لديها خطة لتطوير الخلايا بتكلفة تقترب من ١٥ مليار جنيه .


وأوضح أنه سيتم إنشاء مصنع للجنوط علي أرض الشركة أيضا مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الكهرباء وانخفاض سعر المعدن في البورصة تسببا في تحقيق خسائر للشركة .


وطالب وزير قطاع الأعمال وزارة الكهرباء بضرورة خفض أسعار الكهرباء المباعة لمصر للالومنيوم نحو ٣٠ قرش في اطار العمل علي الحفاظ علي نشاط الشركة ودعمها كونها تمثل صناعة استراتيجية هامة.


وأكد الوزير أن الوزارة ستمضي في خطتها نحو تطوير مصر للالومنيوم نافيا ما أثير حول وجود نية أو أن الشركة تدخل دائرة الاغلاق او التصفية موضحا أن موقف مصر للالومنيوم يتمثل في تحسين سعر المعدن في البورصة العالمية وهو ماتم مؤخرا وننتظرا تخفيض سعر الكهرباء من وزارة الكهرباء .


وأشار الي أن الوزارة لديها مشروعات تطوير في عدد كبير من الشركات وفقا لالية التطوير واحتياج الشركات الفعلي له وهو ما ظهر في صناعة الغزل والنسيج والسيارات والدلتا للصلب وكيما .

مصر البورصة على وقف الشركات الكيماوية طلاق ارتفاع مصنع الكهرباء لوز سعر عمل الهام وزير

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