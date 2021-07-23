وسط حضور جماهيري.. الاحتفال بالعيد الـ69 لثورة يوليو ببلازا درة النيل بأسوان (صور)

شهدت حدائق بلازا درة النيل بمدينة أسوان، بعد تطويرها وتجميلها عروض لفرق الفنون الشعبية والكورالية بالتعاون مع مديرية الثقافة، في إطار احتفال محافظة أسوان بالعيد الـ69 لثورة 23 يوليو ووسط حضور جماهيري كبير وفرحة الأهالي.

وأعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان توجيهاته بفتح درة النيل أمام المواطنين والزائرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى استضافة فرقة أبو سمبل للفنون الشعبية وفرقة كورال الأطفال لتقديم فقرات فنية وتراثية، وأيضاً الأغاني الوطنية والحماسية.

وذلك بحضور العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ونجوى أحمد مدير عام الثقافة بأسوان.

والجدير بالذكر بأن بلازا درة النيل تأتى ضمن مشروع التطوير والتجميل لواجهة مدينة أسوان والتي تشمل أيضاً ميدان المحطة والسوق السياحي القديم لتصبح المتنفس الطبيعي أمام العائلات والأسر والمواطنين لقضاء أوقات سعيدة وللاستمتاع بجمالها.

َكان، أمس الخميس، ولأول مرة وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بفتح جنابات بلازا درة النيل والتي يتوسطها النصب التذكاري للشهداء للتشغيل التجريبي أمام استمتاع العائلات والمواطنين الأسوانيين بأشهر حديقة في عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية وذلك بعد قرب انتهاء أكبر مشروع حضاري لتطوير وتجميل واجهة مدينة أسوان، والذى يضم السوق السياحي القديم وميدان المحطة، بالإضافة إلى درة النيل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وخاصة بعد أن أصبحت أسوان قبلة للعديد من المنتديات والمؤتمرات والمهرجانات من أبرزها منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.



وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن فتح درة النيل للمواطنين والأسر يأتي لخلق متنفس طبيعي لقضاء أوقات سعيدة وللاستمتاع بالهواء الطلق هروباً من درجات الحرارة المرتفعة وخاصة أنها تضم عدد كبير من النوافير المائية المدعمة بإنارة متعددة الألوان، بالإضافة إلى عدد 2 حمام عمومي كبير.

وأشار محافظ أسوان إلى أن حديقة وبلازا درة النيل تم تأمينها بشركة أمن متخصصة، كما تضم ستضم 4 تماثيل كبرى، وكذا 4 شاشات عرض بلازما، بجانب أن بها 24 برجولة خشبية متنوعة المساحات، وأيضاً أعمدة ديكورية مصممة على التراث المعماري الأسواني ومقاعد موزعة في جميع أنحائها، علاوة أن المسطحات الخضراء تغطى 6٠٪ من مساحة الحديقة تشمل الورود والزهور والنباتات والأشجار، وساحات انتظار للسيارات تسع 200 سيارة لإتاحة الفرصة أمام العائلات والأسر لزيارة البلازا.

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