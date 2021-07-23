الأنبا رافائيل يشارك في مؤتمر الأطفال السنوي ببيت مارمرقس العجمي

تواصل لجنة الطفولة، التابعة لأسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، فعاليات المؤتمر السنوي للأطفال، ببيت مارمرقس العجمي.

وشارك اليوم في فاعليات المؤتمر الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة.

جدير بالذكر أن مؤتمر الأطفال السنوي يشارك به مئات الأطفال من جميع المحافظات المصرية.

ويتضمن المؤتمر عدة فقرات متنوعة، تهدف لتعليم الأطفال دروس مسيحية روحية بطرق إبداعية مشوقة.



ومن المقرر أن تطلق الأسقفية تحت رعاية الأنبا موسى الأسقف العام للشباب الأقباط الأرثوذكس، ما يقرب لثلاثة عشر مؤتمرا خلال ثلاثة أشهر.

وتقدم أسقفية الشباب برعاية الأنبا موسى، من خلال مؤتمراتها أفكار متنوعة للخدمات الكنسية تساعد الأطفال والشباب على اقتناء المعلومات والقصص الكنسية بشكل مبسط مفهوم ومحبب لهم، بالإضافة إلى أنه يساعد الخدام في الكنائس الخدمة بشكل إبداعي متميز غير نمطي، وخارج الصندوق.

واختتمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل منتصف الشهر الجاري بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التى تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يتسلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.



وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس، والذي يحُل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وتصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 4 أبيب حسب التقويم القبطي، بينما الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تبدأ الصوم أيضًا من أول يوم اثنين بعد عيد العنصرة حتى 29 يونيو، لكن مجلس حمص، الذي عقد عام 1946، اختصر الصيام ببدء الصيام في 26 يونيو.