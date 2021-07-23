السبت 24 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محمد رمضان يشعل الساحل بحفلاته اليومية

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، مقاطع فيديو له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي- فيسبوك-، أثناء تواجده في الساحل الشمالي، وسط مجموعة من معجبيه، معلقا: "نزلت اتعشي عملت حفلة".

وبعدها بيوم واحد نشر "رمضان" فيديو آخر له، قائلا: "روحت أنزل البحر عملت حفلة ولما رجعت نزلت البسين"، ناشرا صورة له بملابس البحر، الأمر الذي تباينت عليه أراء متابعيه.

فيما طالبت نيرة عبدالعال، متابعي "رمضان" بتقبل حب الجمهور له، لأنه "يشبه الكثير من فئات المجتمع التي تعيش معاناة الحياة، وجميعهم ينتظرون بفارغ الصبر الصدفة التي تغيير حياتهم"، معقبه: "كلهم نفسهم يعيشوا حياة نمبر وان بس مبيعملوش أي حاجة تخليهم يبقوا زيه".

وتوجه عبدالله محمد، الشكر لمحمد رمضان بسبب حفلة اليوم التي أقامها على الشاطئ وحضرها بمحض الصدفة، معقبا: "اتبسطت جدا إني شوفت نمبر وان واتأكدت إنك حقيقي شخص متواضع ولطيف في التعامل مع محبيه".

وقالت فاطمة أحمد، إنها تأمل أن يحالفها الحظ وتحضر حفل من حفلاته الشعبية، التي اعتبرتها عفوية وطبيعية أكثر من الحفلات المرتبة، معلقه: "مستنينك في الغردقة يا نمبر وان".

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Screenshot_٢٠٢١٠٧٢٣-٢١٣٥٥٦
Screenshot_٢٠٢١٠٧٢٣-٢١٣٦١٤
Screenshot_٢٠٢١٠٧٢٣-٢١٣٦١٤
الساحل الشمالى الفنان محمد رمضان التواصل الاجتماعي حفلات الساحل الشمالي نمبر وان

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