«تنشيط السياحة» تستقبل رواد رأس البر على بوابتى المدينة

استقبل فريق الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بديوان عام المحافظة رواد المدينة على بوابتيها الشرقية والغربية منذ الساعات الأولى من صباح رابع أيام عيد الأضحى المبارك والذى يأتي تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة ٢٣ يوليو المجيدة، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط برفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة خلال عيد الأضحى المبارك وتنظيم خطة محددة لاستقبال رواد مدينة رأس البر من مختلف محافظات الجمهورية.

وتم توزيع علم مصر وكتيبات تتضمن أهم المعالم السياحية بالمحافظة وإرشادات السلامة للوقاية من فيروس كورونا وكذا توزيع كمامات وحقائب قماشية للتوعية بأهمية استخدام أدوات قابلة لإعادة الاستخدام باعتبارها الخيار الأفضل للحفاظ على البيئة، وأيضًا التوعية بأهمية المشاركة المجتمعية للحفاظ على بيئة نظيفة.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، عن بدء العمل بمركزين جديدين لتلقى لقاح فيروس كورونا في دمياط فى مركز رأس البر ومركز دقهلة ليصبح عدد مراكز تلقي اللقاح على مستوى محافظه دمياط ٨ مراكز وهي: مركز القلب والجهاز الهضمي؛ مركز الأورام؛ بنك الدم الإقليمي؛ مركز صحة ثالث بدمياط؛ مركز الحى الرابع بدمياط الجديدة ومركز رأس البر ومركز دقهلة ومركز ميت أبو غالب، تيسيرًا على المرضي وتوفير سبل الراحة وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأكد الدكتور إيهاب إبراهيم المسئول عن مراكز اللقاح أنه تم تجهيز هذه المراكز لتلقي المواطنين اللقاح طبقًا لمعايير مكافحة العدوى ومراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

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