أثناء جولته بالدراجة.. مواطنون للرئيس: حلوة العلمين يا ريس.. والسيسى يرد: حلوة بيكم
حصل موقع الدستور على مقطع فيديو من جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي داخل مدينة العلمين الجديدة، حيث أعرب عدد كبير من المواطنين للرئيس السيسي عن سعادتهم بمدينة العلمين، وقالوا للرئيس: «المدينة جميلة أوي أوي»، فيما رد السيسي: «حلوة بيكم».
وقال مواطن آخر: «حلوة المدينة يا ريس، حلوة أوي»، ورد السيسي خلال الجولة: «حلوة بيكم إنتم، ربنا يحفظكم وتشوفوا بلدكم وتستمتعوا بيها، لازم تنبسطوا وتشوفوا بلدكم وتستمتعوا بيها»، فردت مواطنة: «اللي حصل ده عمل عظيم»، فرد السيسي: «ده بفضل الله سبحانه وتعالى».