الجمعة 23 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

3 وفيات و155 إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا

كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 155 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات فيما تعافي 83 مصابًا، وأن اجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 23 ألفًا و223 مصابًا منذ أول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي.

 

كورونا حول العالم

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 192.5 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أربعة ملايين و298526.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

 

تراجع طفيف في إصابات ولاية فيكتوريا

 

سجلت ولاية فيكتوريا- ثاني أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان- تراجعاً طفيفاً في حالات الإصابة الجديدة بـ"كوفيد-19"، الجمعة، في الوقت الذي دخلت فيه أسبوعها الثاني من العزل العام الصارم لاحتواء تفشي سلالة دلتا شديدة العدوى.

وقالت إدارة الصحة في الولاية إنه تم رصد 14 حالة جديدة منقولة محلياً، انخفاضاً من 26 حالة في اليوم السابق وكلها مرتبطة بالتفشي الحالي لسلالة دلتا.

 

48 إصابة جديدة في الصين

 

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إن البر الرئيسي سجل 48 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس، انخفاضاً من 50 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 12 من الإصابات الجديدة كانت لحالات في الداخل دون تغيير عن اليوم السابق، وكانت جميع الحالات المحلية في إقليم جيانغسو بشرق البلاد.

ورصدت البلاد 35 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض ارتفاعًا من 18 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 924462 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636 وفاة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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