السبت 24 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تدعو بغداد لمواصلة جهود الإصلاح وتلبية مطالب العراقيين

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

دعت الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، بغداد لمواصلة جهودها في الإصلاح وتلبية مطالب العراقيين.

 

 وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة فخورة بشراكتها مع العراق وتسعى لتعزيز العلاقات الثنائية.

 

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، "ملتزمون بقيادة جهود إنجاح الانتخابات العراقية المرتقبة في أكتوبر، ويجب أن نتأكد من استمرار هزيمة داعش وألا يسترد قوته مرة أخرى".

 

وتابع بلينكن: "ناقشت مع نظيري العراقي جهود مكافحة جائحة كورونا والتغير المناخي وتعزيز الطاقة المتجددة".

 

وقال بلينكن: "شراكتنا مع العراق قائمة على الاحترام المتبادل ونتمنى أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة، والشراكة مع العراق أوسع من مجرد مواجهة تنظيم داعش ".

 

وأعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، أنه يتوقع الوصول لاتفاق حول الانسحاب الأمريكي من العراق، خلال محادثات اليوم التي ستجري في واشنطن بين المسؤولين العراقيين والأمريكيين.

 

وقال حسين في تصريحات نقلتها قناة “الحدث” السعودية، إن “الشق الأمني والعسكري سيكون محور المباحثات مع واشنطن”، مضيفًا أن “واشنطن وبغداد حليفان ضد داعش وستظلان كذلك”.

 

وتابع: “الحوار الاستراتيجي مع واشنطن سيتمحور حول الجدول الزمني للانسحاب الأمريكي”.

 

واعتبر حسين أن “الوضع لدينا ليس مثل أفغانستان”.

 

وأردف: “واشنطن ودول أخرى ستساعد بغداد بمعلومات حول الإرهابيين لا سيما داعش، والتعاون الاستخباراتي بين واشنطن وبغداد سيستمر بعد الانسحاب”.

 

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، أن هناك تنسيقا مع السلطات العراقية بشأن مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي: "هدفنا في العراق دعم الحكومة في معاركها ضد تنظيم "داعش" والتأكد من هزيمته نهائيا".

 

وأضاف: “الوجود الأمريكي في العراق سيكون محل نقاش خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن”.

 

وتابع: “لا نريد استباق الأمور بشأن وجود قواتنا في العراق”.

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وائل لطفي

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