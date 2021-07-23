الجمعة 23 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

محمد حماقى يتغزل فى شريهان بكلمات مؤثرة عبر «إنستجرام»

حماقي
حماقي

شارك النجم محمد حماقي، بكلمات غزل مؤثرة في حب الفنانة الكبيرة شريهان عن توهجها وتألقها في مسرحيتها الأخيرة "كوكو شانيل" وذلك عبر حسابه الخاص على "إنستجرام".


وكتب حماقي: " العيد مبيكملش غير لما بنشوف الناس اللي بنحبهم وأنا حسيت بده جدًا لما اتفرجت علي "كوكو شانيل"، وكأنك عمرك ما نزلتي من على خشبة المسرح .. طول عمرك نجمة كبيرة أوي بتخطفي عين وقلب اللي بيتفرج عليكي بمنتهى البساطة ومنتهى السحر".


واستكمل حماقي كلماته المؤثرة في حب شريهان: "العيد برجوعك عيدين يا شريهان شكرًا عالعمل العظيم ده وشكرًا إنك رجعتي ومن فضلك اوعي تغيبي عننا تاني وعاوز أشكر كل فريق العمل الجبار اللي اشتغل على عرض مسرحي مصري بمعايير عالمية".

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