برلمانى: ثورة 23 يوليو انتصار وطنى للاستقلال والسيادة

هنأ النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، الرئيس السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى الـ٦٩ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة، مؤكدًا أنها ستظل أم الثورات المصرية الحديثة، والثورة الأكبر التي انتصرت للاستقلال واستعادة الوطن وطرد الاستعمار.

وأشار محسن خلال تصريحات له اليوم، إلى النتائج التي أسفرت عنها ثورة ٢٣ يوليو، والتي قادها الضباط الأحرار في مصر بقيادة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر واستطاعتها تحقيق كل أهدافها والقضاء على الملكية والتصدي للإقطاع والفساد.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الاحتفاء بذكرى ثورة يوليو هو احتفاء بمبادئها العظمى، موضحا أن ما يتحقق اليوم في البلاد على صعيد التنمية والإصلاح والتصنيع والبنية التحتية، تأكيد أن مصر على الطريق الصحيح تحت قيادة زعيمها الرئيس السيسي، وتصر على مواصلة الإصلاح والتنمية وإحداث نقلة ضخمة في البلاد وتجاوز كل المشاكل والتحديات.

جدير بالذكر أن مصر تحتفل بالذكرى الـ٦٩ لثورة يوليو المجيدة وسط إنجازات ضخمة في كل المجالات يقودها الرئيس السيسي وبعد أيام من تدشين مبادرة حياة كريمة.



وتحتفل مصر بذكرى ثورة 23 يوليو الذي قامت بعد حرب 1948 وضياع فلسطين، حيث ظهر تنظيم الضباط الأحرار في الجيش المصري بزعامة اللواء محمد نجيب وقيادة البكباشي جمال عبدالناصر وفي 23 يوليو 1952 قام التنظيم بانقلاب مسلح أبيض لم ترق به دماء، ونجح في السيطرة على الأمور والسيطرة على المرافق الحيوية في البلاد وأذاع البيان الأول" للثورة" بصوت أنور السادات وأجبرت الحركة الملك على التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد في 26 يوليو 1952.

وشكل مجلس وصاية على العرش ولكن إدارة الامور كانت في يد مجلس قيادة الثورة المشكل من 13 ضابطًا برئاسة محمد نجيب كانوا هم قيادة تنظيم الضباط الأحرار ثم ألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية في 18 يونيو 1953.