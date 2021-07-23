«بنعمل مشروعات لـ 100 سنة قدام».. رسائل الرئيس السيسى من الإسكندرية

رسائل عديدة وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تفقده لأعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معًا نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والتي تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ومن أهم رسائل الرئيس السيسي:

- هدف الدولة من هذه المشروعات تغيير الواقع بالإسكندرية، وأن محور التعمير حل لمسألة مستقبلية على الأقل لـ 20 سنة، وأن محاور التنمية الجديدة قادرة على استيعاب الحركة لمدة 20 عامًا، وأن الطريق سيكلف الدولة أكثر من 150 مليار جنيه.

- الدولة تنفق مبالغ ضخمة لتعويض الناس التى لا ذنب لها، كما أكد على أن المحافظ رئيس جمهورية فى محافظته وعلى الجميع التكاتف لإزالة التعديات، وأنه على كل محافظ مراجعة التخطيط العمرانى والإسكانى لإعادة تنظيم الأراضى.

- لا بد من وجود بصمة للدولة فى التخطيط العمرانى، ولا بد من سيطرة للدولة في تنظيم المزارع السمكية، ولا بد من رفع أى تعديات على حرم الترع وتطويرها، ولا بد من رفع كفاءة البحيرات وحمايتها من التعديات.

- إحنا بنجيب رجالة تعمل معنا ونضع بها الثقة فى مشروعات بمليارات الدولارات، أنا متابع حاجتى كويس قوى وشايف كل حاجة بتتعمل داخل الدولة المصرية على قد ما بقدر.

- الحاجة اللى مش بفهم فيها بسأل فيها متخصصين، ونحن فى جميع الأحوال نقف على طبقة واحدة بهذا الطريق نتحدث فى هذا الطريق عن أكثر من 150 مليار جنيه، إحنا بنغير واقع الإسكندرية.

- حجم الأموال التى تنفق لتعويض الناس التى ليس لها ذنب، ضخم جدًا، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يكون هناك توافق وفهم مشترك، لإعادة كل شيء لأصله وعلى كل محافظ مراجعة التخطيط العمرانى بتاعه ومراجعة الإسكان لإعادة تنظيم الأراضى.

- أنا مش حاسس أن إيد الدولة موجودة فى التخطيط، ولا أقصد أن أقول إن هناك أحدًا مقصرًا، ولا بد أن ننتقل من الحالة التي يتصرف فيها الناس دون تخطيط إلى دولة بصمتها واضحة وأقول هذا الكلام لأن المسيرة التي رأيناها على مدى السنوات الماضية، ولا أتحدث عن الحكومة الحالية ولكن على مدار السنوات الماضية الناس مش مصدقة أن المشاكل ممكن تتحل، حياة كريمة ليست بعيدة عن هذه المشروعات.

- لا بد أن تكون هناك سيطرة للدولة في تنظيم المزارع السمكية من أجهزة الدولة مع بعضها ولا بد أن نضع مسئولًا أو كيانًا للبحيرات لتحمل المسئولية، وقلنا إن وزارة الدفاع توفر طائرات علشان تشوفوا الوضع.

- محدش كان بيعمل كده على مدار 100 سنة.. الهدف من إقامة هذه المشروعات تغيير الواقع بمحافظة الإسكندرية.

- النهاردة وزارة النقل أكثر وزارة أخدت مخصصات خلال الفترة الماضية وكل القطاعات والوزارات عاوزة كدة وعلشان نعمل الطرق محتاجة فلوس كثيرة جدًا ولا بد ألا نؤجلها.

- لا بد أن تتعاون أجهزة الدولة لرفع أى تعديات على حرم الترع، ولا بد من رفع كفاءة الترع وتدبيشها.

- لا بد من الانتهاء من التعديات والتجاوزات الموجودة فى البلد، وكما أكدت سابقًا أن المحافظ هو رئيس جمهورية فى محافظته وعلى الجميع التكاتف لإزالة التعديات.

- لا بد من رفع كفاءة البحيرات وحمايتها من التعديات وهذا الكلام للسنوات القادمة، ولا بد من تقنين الأوضاع وتخطيطها ومتابعتها.

- لا بد أن نعمل سياق عام فى اللى إحنا بنعمله، إحنا لازم نغير حياة الناس في القرى، ولا بد من التعاون مع الأهالى علشان هما كمان يساعدوا، ولا بد أن نقوم بعمل مسابقة لأفضل مركز ومحافظة وقرية، ولا بد أن تكون المكافأة كبيرة والمهم فيها المعنى.

- مشروع حياة كريمة فضل من ربنا ولو عملناه صح هيبقى عملنا أمر غير مسبوق.

- أكد الرئيس أهمية أن تعمل مجموعات العمل فى توقيت متزامن لكى يعلم مواطنو القرى حجم العمل الذى يتم لصالحهم، مشددًا على أنه يتابع على مدار اللحظة ما يتم تنفيذه فى المشروع.

- بأحلم أن الحاجة دى ترضى ربنا ثم ترضينا، وعلشان كده الموجود لازم يكون عنده لا مركزية فى القرار، ويكون هناك سياق عام للشيء الذى نفكر فيه خلال تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى القرى.

- المطلوب هو إحداث تغيير فى حياة المواطنين بالقرى، لنخرج فى النهاية بالقرى وهى فى شكل مختلف، مطالبًا بالتعاون مع أهالى القرى، لتحسين المخرج النهائى للمشروع

- إذا خرجنا بمياه وصرف وطرق دون تغيير شكل القرية تمامًا، لن يكون هذا كافيًا.

- أشار إلى مقترح بإجراء مسابقة لأفضل مركز وأفضل محافظة وأفضل قرية فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة، مع وضع رقم مميز للحائزين على المراكز الأولى وللمشرفين على تنفيذ المشروع.