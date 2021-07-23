الجمعة 23 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسبانيا تطعم 25 مليون مواطن فى يوليو

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

تمكنت إسبانيا من تحقيق هدفها الذي حددته لاستراتيجية التطعيم الوطنية ضد فيروس (كوفيد-19) في شهر يوليو بتطعيم 25 مليون شخص ضد المرض.

وأكدت وزارة الصحة - وفق ما نقلته صحفية «إل باييس» الإسبانية - أن 52.8% من السكان - 25 مليونًا و60 ألفًا و958 شخصًا يتمتعون الآن بالحماية الكاملة التي توفرها اللقاحات، وتنتقل الدولة الآن لتطعيم الشرائح الأصغر سنًا من السكان.

وتستمتع إسبانيا بصيف حمت فيه الغالبية العظمى من السكان الأكثر ضعفًا من الفيروس، وأعطت الاستراتيجية الإسبانية الأولوية للجرعات لكبار السن وأولئك الذين قد يعانون من مخاطر أكبر بالإصابة بكوفيد-19.

وبعد 7 أشهر من إعطاء اللقاحات الأولى، اكتمل تطعيم من هم أكبر من 70 عامًا، أما عن الفئة العمرية بين 60-69، طعمت الحكومة 84.4% منهم، بينما طعمت الحكومة 86.5% ممن تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عامًا.

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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