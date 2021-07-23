الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعلان حالة الطوارئ في السودان بسبب سيول «الفاو»

الفيضانات
الفيضانات

أعلنت وسائل إعلام سودانية، اليوم، أن سيولا اجتاحت بلدة الفاو في القضارف شرق البلاد.

وأشار الإعلام السوداني إلى أن إعلان حالة الطوارئ جاء بعد وصول كميات مياه أكبر من المتوقع إلى سد مروي.

وأفادت صحيفة سودان تريبيون، أن الخرطوم أعلنت حالة الطوارئ بعد وصول كميات مياه أكبر من المتوقع إلى سد مروى، مشيرة إلى أن سيول تجتاح بلدة الفاو في القضارف شرق البلاد.

وذكرت صحيفة سودان تربيون أن السلطات السودانية أعلنت الطوارئ بعد وصول كميات كبيرة فوق المتوقع من المياه لبحيرة سد مروى شمالي البلاد وتم فتح البوابات لتقليل حجم المياه.

من جانبها، قالت وكالة «سونا» السودانية الرسمية إن السلطات المختصة تناشد المواطنين على امتداد القرى المحلية بالضفتين الغربية والشرقية بأخذ الحيطة والحذر والقيام بالتحوطات اللازمة لدرء خطر الفيضانات وحماية الجسور الواقية وعدم فتح أي جداول، إلا بإشراف اللجان المسؤولة عن الجسور على امتداد النيل، حفاظا على القرى والمزارع والممتلكات.

وأكدت غرفة الطوارئ والفيضانات بولاية مروى بشمال السودان ثقتها التامة في قدرة أبناء هذه المحلية على تحمل المسؤولية في حماية مناطقهم بكل عزيمة وبسالة وتجرد، حتى يمرهذا الموسم على خير وسلام.

وتأثرت القرية 16 وسوق الفاو وعدد من أحياء مدينة الفاو الشرقية شملت حاج السيد وحي الثورة والأبحاث وجزء من حي الصفاء ومربع 20، فضلا عن تأثر مرافق حكومية شملت مدارس وأقسام شرطة.

السودان الاعلام السوداني أزمة الفيضانات سد النهضه اختلاس كميات من الحديد

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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