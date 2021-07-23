الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«جيتوا فى العيد ليه».. الرئيس يمازح أحد الضباط المشرفين على تطوير الطرق الجديدة

السيسى
السيسى

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسى أحد ضباط القوات المسلحة المشرفين على أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة، بمحافظة الإسكندرية، قائلًا: "جيتوا فى العيد ليه"، ليرد الضابط قائلًا: "لينا الفخر يا فندم".

وكان الرئيس السيسى، قد تفقد صباح اليوم أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة فى إطار مبادرة "معًا نبنى المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والتى تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس السيسى استمع لشرح حول المشروع من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء أحمد العزازى نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تصل أعمال تطوير الطرق والمحاور إلى إجمالى أطوال 140 كم، بالإضافة لأعمال الهندسة والصناعات الخاصة بالكبارى.

كما حرص الرئيس السيسى على الاطمئنان من المهندسين والخبراء الاستشاريين على مراحل سير العمل والكفاءة الفنية والإنشائية لمحور التعمير أخذًا فى الاعتبار طبيعة الأراضى فى تلك المنطقة التى يمر بها المحور.

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يوليو ويونيو

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