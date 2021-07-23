الجمعة 23 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين يصدر تعليمات بالاهتمام بالأنشطة الاقتصادية فى جزر الكوريل مع الجانب اليابانى

بوتين
بوتين

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات إلى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بالاهتمام بالأنشطة الاقتصادية في جزر الكوريل، بالاشتراك مع اليابان، خلال زيارته المرتقبة إلى الشرق الأقصى.
وطلب بوتين، في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي - وفق ما نقلته وكالة أنباء انترفاكس الروسية - من ميشوستين إيلاء اهتمام خاص للوضع في جزر الكوريل".
وأضاف بوتين: "تعلم أننا نظمنا منذ فترة طويلة مع شركائنا اليابانيين العمل لتهيئة الظروف اللازمة للمشاركين في النشاط الاقتصادي. لقد ناقشنا ذلك معك، وقد تم عمل جيد، ولديكم مقترحات جيدة للغاية".
ولم يحدد بوتين هذه المقترحات مكتفيا بالقول انها "فريدة تماما وغير مسبوقة".
وتابع: "أنا أقول هذا على وجه التحديد لإثارة اهتمام المشاركين في النشاط الاقتصادي، وآمل أن نعلن أخيرًا هذه المقترحات بعد زيارتكم وتقييم الوضع هناك وسننفذها بالتأكيد".
وتطالب كل من روسيا واليابان بأحقيتهما في السيطرة على جزر الكوريل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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