رئيس تحرير موقع «الهيئة الوطنية للإعلام» يتعرض لحادث سرقة بالإكراه

بجوار مبنى محافظة الجيزة

تعرض الزميل الصحفي أحمد السباعي، رئيس تحرير الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للإعلام، لحادثة سطو وسرقة بالإكراه بواسطة دراجة نارية يستقلها شابان بجوار مبنى محافظة الجيزة بشارع الهرم.

ونتج عن الحادث تعرض الزميل لعدد من الكدمات والجروح مع فقدان حقيبة بها كل أوراقه الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي كبير، وقد حرر محضر بقسم العمرانية.

جدير بالذكر، أن المربع السكني الملاصق لمبنى محافظة الجيزة، والممتد من شارع الهرم لشارع فيصل، شهد تكرار مثل هذه الحوادث فى الآونة الأخيرة مع تصاعد شكاوى ساكني هذه المنطقة.