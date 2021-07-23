الصحة الإسبانية: المؤشرات تنبئ بالحاجة لجرعة ثالثة من لقاحات ضد كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية، كارولينا دارياس، اليوم الجمعة، أن كل المؤشرات تتجه ناحية الحاجة إلى جرعة ثالثة من لقاحات ضد (كوفيد-19)؛ نظرًا إلى المتغيرات الجديدة لفيروس "كورونا" التي يمكن أن تقلل من الحماية التي توفرها اللقاحات الموجودة بالفعل.

وقالت دارياس - وفق ما نقلته صحيفة "إل باييس" الإسبانية - إن كل شيء يشير إلى حقيقة أننا سنضطر إلى إعطاء جرعة ثالثة، فمن خلال الاتحاد الأوروبي، وقعنا على عقد مع شركة فايزر وموديرنا، ما يجب تحديده الآن هو متى سيتم أخذ هذه الجرعة.

وفي ردها عندما سئلت عما إذا كان يتعين على سكان إسبانيا التطعيم ضد "كورونا" كل عام، قالت "نعم بلا شك"، مشيرة إلى أن الهدف الحالي هو "الاستمرار في تطعيم الجميع حتى الوصول إلى 100 في المائة من السكان، إذا كان ذلك ممكنًا".

كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 192.5 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أربعة ملايين و298526.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

تراجع طفيف في إصابات ولاية فيكتوريا

سجلت ولاية فيكتوريا - ثاني أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان- تراجعًا طفيفًا في حالات الإصابة الجديدة بـ"كوفيد-19"، الجمعة، في الوقت الذي دخلت فيه أسبوعها الثاني من العزل العام الصارم لاحتواء تفشي سلالة دلتا شديدة العدوى.

وقالت إدارة الصحة في الولاية إنه تم رصد 14 حالة جديدة منقولة محليًا، انخفاضًا من 26 حالة في اليوم السابق وكلها مرتبطة بالتفشي الحالي لسلالة دلتا.

48 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إن البر الرئيسي سجل 48 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس، انخفاضًا من 50 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 12 من الإصابات الجديدة كانت لحالات في الداخل دون تغيير عن اليوم السابق، وكان جميع الحالات المحلية في إقليم جيانغسو بشرق البلاد.

ورصدت البلاد 35 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض ارتفاعًا من 18 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 924462 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636 وفاة.