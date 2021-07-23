إضاءة شلالات نياجرا العالمية بألوان علم مصر غدًا

قررت السلطات الكندية إضاءة شلالات نياجرا العالمية بألوان العلم المصري في تمام الرابعة فجر يوم السبت، احتفالا بالعيد القومي ثورة ٢٣ يوليو.

ومن المقرر أن يتم إذاعة إضاءة شلالات نياجرا العالمية بألوان العلم المصري على الهواء مباشرة يوم غد السبت، وهو الحدث الفريد الذي تحرص الجالية المصرية في كندا على متابعته.

وانطلقت فعاليات شهر الحضارة والتراث المصري، الذي تنظمه الهيئة الكندية للتراث المصري في كندا، مع بداية شهر يوليو من كل عام، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في 2 يوليو الجاري، من خلال إضاءة أعلى برج في كندا وهو برج CN "سي إن" بألوان علم مصر وقت غروب الشمس، وتعتبر هذه المرة الثانية التي يضاء فيها البرج بألوان علم مصر منذ 30 عامًا.

من جانبها، قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، إن الاحتفال بشهر الحضارة المصرية بكندا الذي ينطلق اليوم الجمعة، يأتي في إطار عمل الجالية المصرية المؤثر في المجتمع الكندي؛ لتعريف العالم بتاريخ مصر العريق والممتد كخطوة مضيئة أمام العالم؛ لإظهار الدور المحوري لمصر التي امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات.

وأكدت وزيرة الهجرة أن رعاية رئيس الوزراء لشهر التراث المصري بكندا لعام 2021 تعكس رؤية وإيمان الدولة المصرية بما تبذله الجاليات المصرية بالخارج من جهد في سبيل إعلاء راية الوطن في مجتمعاتهم الأجنبية، خاصة تلك الفترة التي تحتاج فيها مصر لسواعد أبنائها في الداخل والخارج، وقد استطاعت الجالية المصرية بكندا خلال الأعوام الماضية إثبات الدور الفاعل لها داخل المجتمع الكندي على عدد من المستويات، وسعيهم الحثيث إلى أن تم إعلان برلمان أونتاريو في كندا شهر يوليو شهرًا للحضارة والتراث المصري.

وأضافت الوزيرة أن المصريين في كندا هم سفراء الدولة المصرية للتعريف بتاريخنا وحضارتنا التي نشأت على ضفاف النيل، وهناك رموز مصرية ناجحة في كل المجالات لا بد من الاستفادة منها كقوى ناعمة مصرية، من خلال توجيه رسالة إلى المجتمع الكندي تشمل فنونا وعلوما وعادات وتقاليد مصرية أصيلة؛ للتأكيد أن مصر قدمت إلى البشرية الكثير والكثير في كل المجالات.