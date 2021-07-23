ارتفاع ضحايا حادث انقلاب سيارة بمدينة إدكو بالبحيرة إلى 3 حالات وفاة

ارتفع عدد ضحايا حادث مدينة إدكو بمحافظة البحيرة إلى 3 شباب لقوا مصرعهم بعد انقلاب سيارة ملاكي، أمس الخميس، بالطريق الدولي الساحلي، حيث توفي كل من: محمود رياض ماضي، 21 عاما، أحمد سمير بصلة، 21 عاما، بالإضافة إلى محمد أحمد عبدالمنعم، 21 عاما، الذي توفي في الحادث.

ولقي شاب مصرعه في الحال، بينما أصيب 5 آخرون بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم، أمس الخميس، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى مع نفسه بالطريق الدولى الساحلى بعد نفق مياح، مما نتج عنه وفاة شخص وإصابة 5 آخرين بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

المصابون هم: محمود رياض محمد ماضى، 21 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج (توفي لاحقا)، ياسر فتحى أنور توتو، 21 عاما، إبراهيم محمد العدل، 21 عاما، أحمد سمير بصلة، 21 عاما (توفي لاحقا)، عبدالله محمد،21 عاما، مصابون بكدمات متفرقة بالجسم، بينما توفي محمد أحمد عبدالمنعم، 21 عاما، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفي حادث آخر، كان 8 أشخاص قد تعرضوا لإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، أمس، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الضبعة عند الكيلو 193 اتجاه القاهرة، مما نتج عنه إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

المصابون هم: ملك بهجت سعد، 16 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقري، محمد إبراهيم عبدالعال، 10 سنوات، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مصطفى محمد عبدالعال، 19 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد بهجت سعد، 7 سنوات، اشتباه كسر بالفخذ اليسرى، عبدالرحمن بهجت سعد، 38 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، شيماء عبدالعال عبدالرازق، 37 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سعد بهجت سعد، 19 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جنا بهجت سعد، 13 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.