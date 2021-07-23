بالتزامن مع العيد.. زحام بموقف كوم أمبو لعدم توافر مواصلات (صور)

شهد موقف مدينة كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، وبالتزامن مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك، ازدحامًا وتواجد كثيفًا للأهالي، نظرًا لعدم توافر وسائل للمواصلات، التوجه إلى موقف مدينة أسوان.

وحرص الأهالي على الوقوف لفترات طويلة، منهم على الرصيف، ومنهم خارج الموقف، بالإضافة إلى الذين فضلوا الجلوس على البلدورات، نظرًا لانتظارهم منذ فترات طويلة تراوحت الـ4 ساعات.



وقال أحد الأشخاص المتواجدين داخل الموقف بمدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، لـ'' الدستور "إن الموقف يشهد ازدحام الأهالي بهذا الكم الهائل مع كل عيد، وليست المرة الأولى، حيث إن العديد من السائقين لا يتواجدون خلال موسم الاحتفال بالعيد، ما يساهم في خلق أزمة مواصلات كبرى، ومعاناة كبيرة للأهالي لانتظارهم بالساعات.

وكلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود بنطاق المحافظة، وأيضاً استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس للخطوط الداخلية والخارجية، وكذا سيارات التاكسي وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

ووجه محافظ أسوان، الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارات المواقف والمرور ومديرية التموين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين.

وأكد محافظ أسوان على أنه في حالة مخالفة أي سائق لسيارات السيرفيس أو التاكسي يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقم الخط الساخن ١١٤ بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات ، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955.

والجدير بالذكر بأن وزارة البترول والثروة المعدنية قد قامت بتحريك أسعار الوقود مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين .

موقف كوم أمبو

موقف كوم أمبو

موقف كوم أمبو

موقف كوم أمبو

موقف كوم أمبو

موقف كوم أمبو

موقف كوم أمبو

موقف كوم أمبو