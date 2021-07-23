الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أعلى حصيلة يومية».. الجزائر تسجل 1350 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

سجلت الجزائر، اليوم الجمعة، 1350 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ بداية انتشار الفيروس.

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية في بيانها اليومي بشأن الوضعي الوبائي في البلاد، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا "مؤشرات الترصد لوباء كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حسب الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض، هى 1350 إصابة جديدة و15 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أنه قد تماثل للشفاء 812 مصابًا، فيما يوجد 42 مريضًا في العناية المركزة، مشيرة إلى أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين، اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، إضافة إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع.

ودعت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين، إلى المحافظة أيضًا على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

الجزائر
الجزائر
وزارة الصحة الجزائرية فيروس كورونا وفيات حالات شفاء اصابات جديدة

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