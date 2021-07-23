مصرع طفل إثر سقوط صخرة عليه بأحد محاجر أسوان خلال العيد

لقى طفل مصرعه، مساء اليوم الجمعة، إثر سقوط قطعة صخرية عليه من أحد المحاجر التي تقع خلف منطقة المسلة بمدينة أسوان، وعلى الفور تم نقله إلى المشرحة العمومية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن.

وتلقى اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بلفظ طفل أنفاسه الأخيرة، ويدعي '' سيد. ح. ح''، يبلغ من العمر ١٥ عامًا، إثر سقوط صخرة عليه من أحد المحاجر التي تقع خلف منطقة المسلة داخل المدينة، أثناء تنزيلها، ما أدى إلى وفاته فورًا، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، واستخراج تصريحات الدفن.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب.

جدير بالذكر أنه بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وطبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باسترداد حق الدولة في أراضيها، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه تم الوقوف بحسم أمام محاولة البعض استغلال إجازة عيد الأضحى المبارك وثورة ٢٣ يوليو وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حيث تم التدخل الفوري وإزالة ١٨ حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والمدن بمساحات إجمالية بلغت حوالى ٨ آلاف م2.

أوضح المحافظ بأنه تم تحرير محاضر مخالفة نيابة أمن الدولة طوارئ لأصحاب هذه التعديات، بجانب إزالة التعدي ومصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة، بينما تتم إحالة مخالفات التعديات الصارخة للنيابة العسكرية.

وكشف اللواء أشرف عطية عن أنه تمت إزالة ١٠ حالات تعدٍ بمركز ومدينة إدفو بمناطق وقرى الغنيمية والبحيرة والحصايا والحاجر، علاوة على إزالة حالة تعدٍ بقرية الحرية بمركز كوم أمبو، فضلًا عن ٥ حالات تعدٍ بمدينة أسوان شملت مناطق الصداقة الجديدة وخلف المسلة الناقصة وحى ناصر، في حين تمت إزالة ٢ حالة تعدٍ بمدينة السباعية.

وأشار محافظ أسوان إلى أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يتابع من غرفة عمليات الوزارة الجهود المبذولة لإزالة أي تعديات أولًا بأول والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه لتنفيذ أي تعدٍ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر والغرامات للحفاظ على كل شبر من أراضى الدولة.