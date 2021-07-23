الجمعة 23 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأرجنتين: نقص إمدادات لقاحات كورونا جعلنا فى «وضع حرج للغاية»

لقاح كورونا
لقاح كورونا

اشتكت الحكومة الأرجنتينية لروسيا من التأخير في تسليم شحنة لقاحات  "سبوتنيك في" المضادة لفيروس كورونا، قائلة إن نقص الإمدادات جعل الدولة في "وضع حرج للغاية"، مما يعرض الحكومة للخطر، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وكتبت سيسيليا نيكوليني، مستشارة الرئيس ألبرتو فرنانديز، في رسالة بريد إلكتروني بتاريخ السابع من يوليو تقول إن روسيا لم تفِ بالتزاماتها بتقديم شحنة الجرعة الثانية من لقاح سبوتنيك في.

وتحذر الرسالة الإلكترونية، التي نقلتها صحيفة "لا ناسيون" لأول مرة أمس الخميس، السلطات الروسية من أن النقص "يترك لنا خيارات قليلة للغاية لمواصلة الكفاح من أجلكم ومن أجل هذا المشروع!".

بوينس أيرس لقاحات سبوتنيك في الارجنتين روسيا الحكومة الأرجنتينية الصحة العالمية

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يوليو ويونيو

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