دير مارجرجس للراهبات يحتفل بذكرى وصول أعضاء الشهيد مارجرجس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، بتذكار وصول أعضاء الشهيد مارجرجس الروماني في كنيسته بدير القديس مارجرجس للراهبات بمنطقة مصر القديمة.

وأقام دير القديس ماجرجس للراهبات صباح اليوم، قداسًا احتفاليًا برئاسة الأنبا يوليو، أسقف عام كنائس مصر القديمة، وبمشاركة راهبات الدير، وعدد من الكهنة.



وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، في مثل هذا اليوم بوصول أعضاء الشهيد مارجرجس إلى كنيسته بمصر القديمة.

وذكر كتاب السنكسار الكنسي أن راهبًا اسمه القمص مرقس كان رئيسًا علي دير القلمون ، وكان يتردد علي البلاد لافتقاد المسيحيين كل سنة فاتفق له أن بات ليلة حسب عادته عند رجل عربي، فرأي القديس مارجرجس في رؤيا يقول له : "خذ جسدي من المرأة التي تأتيك به غدًا وضعه في كنيستي التي بمصر القديمة".

ولما كان الغد أتته امرأة وأعلمته أن لديها صندوقًا كان أحضره ولدها قبل موته من كنيسة القديس مارجرجس بفلسطين فتحققت رؤياه ومضي معها وشاهد الصندوق . ثم ذهب إلى البابا البطريرك الأنبا غبريال الثامن والثمانين وأخبره بأمره، فقام لوقته ومعه الكهنة وبعض الشعب إلى حيث الصندوق وبعد أن تباركوا من الأعضاء المقدسة وأعطوا المرأة بعض المال حملوا الصندوق باحتفال عظيم وأتوا به إلى كنيسة القديس بمصر القديمة وظهرت منه معجزات كثيرة.

يذكر أنه قد اختتمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل منتصف الشهر الجاري، واحتفلت بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للقاء صومها المُقبل، في 7 أغسطس المُقبل، وهو صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستغرق 15 يومًا فقط ليحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.

وعلى مدار الـ15 يومًا تطلق الكنائس التي تحمل اسم السيدة العذراء مريم نهضات يومية تتضمن عدة ألحان خاصة بها احتفاءً بصومها المقدس.