نيوزيلندا تعلق السفر مؤقتًا مع أستراليا بسبب «دلتا»

علقت حكومة نيوزيلندا مؤقتًا السفر إلى أستراليا بأكملها بدون حجر صحي لمدة ثمانية أسابيع على الأقل، مع استمرار انتشار متغير كورونا (دلتا) لـ (كوفيد-19) في البلاد.

ووافق مجلس الوزراء النيوزلندي- وفق ما نقلته موقع إذاعة (نيوزيلندا) اليوم الجمعة- على توصية مديرة عام الصحة أشلي بلومفيلد بتعليق السفر الخالي من الحجر الصحي مع أستراليا لمدة ثمانية أسابيع على الأقل.

وقالت الحكومة النيوزيلندية إنها تراقب الوضع عن كثب، وإنها ستواصل التصرف بقدر كبير من الحذر عند كل منعطف.

وأكدت التزامها بعودة النيوزيلنديين من أستراليا، مشيرة إلى أنه سيتم إعداد رحلات العودة للمواطنين النيوزيلنديين والأستراليين في نيوزيلندا.

جدير بالذكر أن أكثر من 200 ألف شخص سافروا جوًا بين نيوزيلندا وأستراليا منذ عودة السفر بين البلدين في أبريل الماضي.