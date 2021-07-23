السيسى يوجه بإزالة التعديات على حرم ترعة النوبارية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطهير ترعة النوبارية وعمل طريق بجوارها لتوفير حركة وسهولة، لا سيما وأنها تخدم قطاعا كبيرا من الأراضى الزراعية، وقال إنه يجب أن تتعاون أجهزة الدولة لمواجهة أى تعد على حرم الترعة وإزالته.

وأضاف السيسى، خلال مؤتمر للاطمئنان على مراحل سير العمل والكفاءة الفنية والإنشائية لمحور التعمير، اليوم الجمعة، أن الطريق بجوار الترعة تتم دراسته، وهناك قرار لرفع كفاءة الترعة وعمل الجسور ثم المحاور.

وعقب المؤتمر تفقد الرئيس السيسى، أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة فى إطار مبادرة معا نبنى المستقبل بمحافظة الإسكندرية.