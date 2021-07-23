الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة الجيزة: لا زيادة فى تعريفة الركوب بعد تعديل أسعار البنزين

البنزين
البنزين

أكد رئيس مدينة الجيزة والمشرف على قطاع الأحياء، تامر أبوالنجا، انتظام حركة النقل والمواصلات بكافة أنحاء مدينة الجيزة، مشيرًا إلى أنه لا زيادة فى تعريفة الركوب، خاصة أن أسعار السولار لم يتم تحريكها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس مدينة الجيزة، اليوم الجمعة، بشارع النيل السياحى والبحر الأعظم وميدان النهضة وموقف سرفيس الجيزة وشارع خاتم المرسلين، لمتابعة أعمال التطوير والنظافة، والاطمئنان على انتظام حركة النقل والمواصلات بعد قرار تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، تنفيذا لتوجيهات محافظ الجيزة أحمد راشد.

وشدد أبوالنجا على انتظام سير العمل داخل جميع المواقف فى نطاق مدينة الجيزة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعى والسرفيس وعدم وجود أى زيادة بها.

رافق رئيس المدينة، خلال الجولة، عدد من المسئولين بأحياء الجيزة، من بينهم رئيس حى جنوب الجيزة، ونائب رئيس حى العمرانية، ونائب رئيس جهاز السرفيس بمحافظة الجيزة.

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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