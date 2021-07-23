محافظة القليوبية: ذبح 879 رأسًا بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت محافظة القليوبية، ذبح 879 رأسًا من الجمال والضأن والماعز، الأبقار والجاموس، داخل 30 مجزرًا منتشرة على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على منع الذبح في الشوارع العامة والحفاظ على صحة المواطنين وتطبيق الكشف الدقيق على الأضحية منعّا لحدوث أي أوبئة تضر بالصحة العامة للمواطنين، وفي إطار تنفيذ توجيهات فتح جميع المجارزة أمام المواطنين للذبح بالمجان خلال فترة العيد.

وأوضح المحافظة في بيان لها اليوم، أنه جرى ذبح ٣٨٤ رأسًا أول أيام العيد وفي ثاني يوم جرى ذبح ٣٦٩ رأسًا، وفي ثالث أيام العيد جرى ذبح ١٢٦ رأسًا.

يذكر أن محافظة القليوبية أصدرت قرارًا بحظر إقامة شوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة إلا بتصريح مسبق بذلك شريطة عدم إعاقة حركة السير في الشوارع أو عمل إشغالات للمرور أو إحداث تلوث للبيئة وتراكم للمخلفات.

وفي سياق متصل أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأن الجمعية قامت بذبح (10) عجل بلدى خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة، وذلك تحت رعاية محافظ القليوبية.

وأشار مدير عام جمعية الأورمان بأن عملية التوزيع ستشمل مراكز ومدن المحافظة عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التوزيع سيتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد.

كما أوضح "شعبان" أن الجمعية قد أطلقت مشروع صك الأضحية من الأورمان سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية للمساهمة في إدخال الفرحة على المضحى والتأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وتفعيل المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكنية.