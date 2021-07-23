الجمعة 23 يوليو 2021
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سياسي

رئيس لجنة «دفاع الشيوخ» يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

الفريق أسامة الجندى
الفريق أسامة الجندى

هنأ الفريق أسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمصريين، بمناسبة  ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال الجندي في بيان صحفي صادر عنه اليوم، إن ثورة ٢٣ يوليو المجيدة، لن تُنسى لدى الشعب المصري العظيم وقواته المسلحة، بل ستبقى حية في وجدان كل الأجيال، وعلى مر العصور.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن تلك المناسبة جاءت لتؤكد للعالم أجمع ونحن على أعتاب مرحلة جديدة وجمهورية جديدة في تاريخ مصر الحديث، بأن مصر عبر تاريخها، تملك إرادتها لتأتي تلك المناسبة لتبرز أصالة الشعب المصري العظيم الذي عاش لا يقبل المساس بوطنه وبديمقراطيته، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها العظيم.. وكل عام وأنتم بخير.

وتابع الفريق أسامة الجندي، أن المصريين على ثقة تامة بأن مصر بقيادتكم الحكيمة،  سوف تحصد الخير والأمل والتقدم ليعيش المصريين في ازدهار ورخاء في الجمهورية الجديدة الحديثة.

وكان قد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ثورة 23 يوليو المجيدة تمكنت من تغير واقع الحياة على أرض مصر وحققت تغييرات جذرية في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة ألقاها اليوم (الجمعة) بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو 1952: "اليوم ذكرى ثورة مجيدة تمكنت من تغير واقع الحياة على أرض مصر، وحققت تغييرات جذرية في جميع المجالات لتضع وطننا على خريطة العالم السياسي، وتبدأ مسيرة جديدة من العمل الوطني لتحقيق آمال شعب مصر في أحداث تحولات نوعية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية قائلا: "إننا قادرون على الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسبات شعبه العظيم".

وتابع الرئيس السيسي: "أقول لكم بكل الصدق، إنه من خلال المخزون الحضارى لهذا الشعب العظيم والإدراك العميق لحقيقة ثابتة وراسخة، إننى كنت وما زلت على ثقة كاملة من قدرتنا على تحقيق المعجزات، لما نرضاه ونفخر به وليجد كل مواطن فى هذا البلد، متسعا كريما له ولأبنائه مستلهمين فى ذلك روح ثورة يوليو الخالدة.

الفريق أسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس الشيوخ حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة 23 يوليو الشعب المصري الجمهورية الجديدة

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