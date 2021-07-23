النمسا تسجل 392 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 392 إصابة جديدة وصفر حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة .



وذكر بيان لوزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 655 ألفا و589 حالة، وقد تعافى منها 640 ألفا و430 حالة بينما توفي 10 آلاف و730 حالة.



وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات النمساوية للعلاج 100 حالة منها 25 حالة في العناية المركزة بينما تلقى التطعيم بلقاح كورونا 9 ملايين و259 ألفا و680 شخصا.

وذكر البيان أن إجمالي الحالات النشطة يبلغ 4429 حالة بينما بلغ عدد الفحوصات الطبية اليومية 74 ألفا و543 فحصا.

كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 192.5 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أربعة ملايين و298526.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

تراجع طفيف في إصابات ولاية فيكتوريا

سجلت ولاية فيكتوريا- ثاني أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان- تراجعاً طفيفاً في حالات الإصابة الجديدة بـ"كوفيد-19"، اليوم الجمعة، في الوقت الذي دخلت فيه أسبوعها الثاني من العزل العام الصارم لاحتواء تفشي سلالة دلتا شديدة العدوى.

وقالت إدارة الصحة في الولاية إنه تم رصد 14 حالة جديدة منقولة محلياً، انخفاضاً من 26 حالة في اليوم السابق وكلها مرتبطة بالتفشي الحالي لسلالة دلتا.

48 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي سجل 48 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس، انخفاضاً من 50 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 12 من الإصابات الجديدة كانت لحالات في الداخل دون تغيير عن اليوم السابق، وكانت جميع الحالات المحلية في إقليم جيانغسو بشرق البلاد.

ورصدت البلاد 35 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض ارتفاعاً من 18 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 924462 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.