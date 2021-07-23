الجمعة 23 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فؤش وإدوارد وحودة بندق يشعلون حفلًا بالساحل الشمالى (صور)

ادوارد ووليد منصور
ادوارد ووليد منصور

أحيا الميجا ستار محمد فؤاد، واحدة من أقوى سهرات الساحل الشمالي بمشاركة إدوارد وحوده بندق التي امتدت حتى طلوع الشمس .

حضر "فؤش" بكامل لياقته متحمسا للقاء جمهوره بالساحل والعلمين الجديدة.

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وبمجرد صعود فؤاد على خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات الشباب من الجنسين الذين شاركوه وصلات الغناء والرقص المتتالية على أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني الممتد.

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كما خطف إدوارد وفرقته الموسيقية "الجيبسي" أنظار وإعجاب الجمهور طوال فقرته التي على أغاني "دلونى على العيون السود"، "تريك تراك" ،" الو الو"، "سافر قلبي معاك" و" ليندا ليندا" .. وغيرها.

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كما نال نجم المهرجانات والأغاني الشعبية حودة بندق استحسان الجمهور حيث أشعل المزيد من أجواء الإثارة ووصلات الرقص.

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