الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية بمنطقة بين السرايات (صور)

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب بوحدة سكنية بمنطقة بين السرايات فى الدقي ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

تلقت محافظة الجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل شقه سكنيه بالعقار رقم ١١ بشارع لبنه بمنطقة بين السرايات بحي الدقي، وفي ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعامل الفوري مع البلاغات الواردة حفاظا على سلامة المواطنين. 

حريق شقة سكنية 

فقد قام حي الدقي بالتنسيق مع مرفق الحماية المدنية بتواجد اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس حي الدقي، بالتوجه إلى العقار محل البلاغ والمكون من أرضي ودورين، وقد تمت السيطرة من رجال الحماية المدنية على الحريق، كما تم إخطار مرفقي الغاز والكهرباء لقطع المرافق حفاظا على سلامة المواطنين وكذا التواجد الفوري لقسم شرطة الدقي وضباط البحث لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.   

اللواء احمد عبد الفتاح

وتنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فقد تم استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإعداد تقريرها بشأن العقار حفاظا على سلامة المواطنين، وللتأكد من عدم تأثر العقارات المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو وفيات.

الحماية المدنية 

 

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

ويكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصول الصيف أكثر منها في فصول الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق، مشيرًا إلى أن هناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

اللواء احمد عبد الفتاح

 

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يؤثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية، التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- كما أن التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، الذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول تماس كهربائي في عملية توزيع الكهرباء في الدائرة الكهربائية في المباني.

حريق بين السريات الدقي قوات الحماية المدنية الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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