الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الرئيس السيسى: محاور التنمية الجديدة قادرة على استيعاب الحركة لمدة 20 عاما

جريدة الدستور

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استماعه لخطط تطوير محاور التنمية في الإسكندرية: "عندما نقوم بمشرع ليس لحل مشكلة مؤقتة، نقوم بعمل مشروعات لحل المشكلات المستقبلية".

وتابع: "المشروع سيكون قادرا على استيعاب الحركة لمدة 20 عاما، قد يعتقد البعض أن تكلفة المشروع قليلة وأن عدد السنوات التي يتم فيها المشروع أكثر من ذلك بكثير".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد صباح اليوم، الجمعة، أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معاً نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والتي تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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يوليو ويونيو

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