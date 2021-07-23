الهيئة الهندسية: محور التعمير بالإسكندرية بطول 35 كيلو وعرض 9 حارات

أكد اللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، أن محور التعمير سيكون شرارة البدء في إنشاء محاور جديدة في الإسكندرية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدفع الجميع لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، ولكي تتبوأ عروس البحر المتوسط مكانتها.

وأضاف، خلال مؤتمر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة بالاسكندرية: "بالأمس القريب شرفنا بافتتاح محور المحمودية، ومشروع بشاير الخير الذي أصبح أيقونة في النجاح، وتخطيط المناطق غير الآمنة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، والآن نشهد أعمال تطوير محور التعمير".

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