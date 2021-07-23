الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير الطرق الجديدة فى الإسكندرية

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معاً نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والتي تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الرئيس السيسي استمع لشرح حول المشروع من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد العزازي من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تصل أعمال تطوير الطرق والمحاور إلى إجمالي أطوال 140 كيلومترا، بالإضافة لأعمال الهندسة والصناعات الخاصة بالكباري.

كما حرص الرئيس السيسي على الاطمئنان من المهندسين والخبراء الاستشاريين على مراحل سير العمل والكفاءة الفنية والإنشائية لمحور التعمير، أخذا في الاعتبار طبيعة الأراضي في تلك المنطقة التي يمر بها المحور.

ووجّه الرئيس بتطوير تلك الطرق والمحاور الحيوية وفق مخطط هندسي وإنشائي يراعي استدامة كفاءتها واستيعابها حركة التنقل والمرور لمدى زمني مستقبلي لا يقل عن عشرين سنة، أخذاً في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمحافظة الإسكندرية ومحيطها الجغرافي، فضلاً عن ربطها بالتجمعات العمرانية الجديدة بالمنطقة.

كما وجّه الرئيس السيسي في هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان.

وأوضح المتحدث الرسمي أن أعمال التطوير تشمل محاور شرق الإسكندرية، بما فيها الطريق الدائري لمدينة أبي قير الجديدة بطول 16 كيلومترا؛ لخدمة التوسعات العمرانية الجديدة بمنطقة أبي قير وشرق مدينة الإسكندرية.

أما عن محاور غرب الإسكندرية، فتشمل محور التعمير بعرض تسع حارات بكل اتجاه بطول 35 كيلومترا، ويمتد 15 كيلومترا في اتجاه غرب الإسكندرية، وكذا عدد أربعة محاور ربط عرضية على الطريق الساحلي بطول 14 كيلومترا لربط الطريق الساحلي بمحور التعمير الجديد بعرض ثماني حارات بكل اتجاه.

كما تم عرض الموقف بالنسبة لمحور ماريا المراني الجديد بطول 14 كيلومترا وعرض ست حارات بكل اتجاه، وذلك لربط طريق الكافوري/ برج العرب بمحور التعمير بالقوس الغربي وحتى الطريق الصحراوي.

كما تم استعراض محور النوبارية (القوس الشرقي) بأطوال 25 كيلومترا وبعرض ست حارات بكل اتجاه، لربط محور التعمير بطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، فضلاً عن محور مطار برج العرب (القوس الغربي) بطول 2 كيلومتر وعرض ست حارات بكل اتجاه، ليتكامل مع شبكة الطرق الجديدة والمطورة والتي تشكل الطريق الدائري لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة بإجمالي أطوال 90 كيلومترا.