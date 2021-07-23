بهاء سلطان ينشر صورًا جديدة.. والجمهور: «سلطان الطرب والأخلاق»

شارك الفنان الكبير بهاء سلطان، جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة من الصور الجديدة له أثناء غنائه في أحد الحفلات بالساحل الشمالي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وكتب الفنان بهاء سلطان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "أول حفلات الصيف 2021 بالساحل الشمالي"، وحضر الحفل عدد كبير من الجماهير، وقدم الفنان بهاء سلطان عددًا من الأغاني الخاصة به "يا ترى"، و"ياللي بايع"، و"أنا مصمم" وغيرها من الأغاني.

حفل بهاء سلطان

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي مع الصور التي نشرها بهاء سلطان.

وكتبت عبير عمر حمزة، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "بالتوفيق أحلى صوت وأحلى كلمات"، وعلق إسماعيل جمال، من جمهور الفنان بهاء سلطان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "أقسم بالله بفرح لما بشوفك ع البيست ربنا يوفقك يا بوب ومن نجاح لنجاح دايمًا".

حفل بهاء سلطان

وتساءل أحمد البحيري، من رواد السوشيال ميديا قائلًا: "هو أنت مش اعتزلت"، وردت عليه هالة عبده قائلة: "هو مقالش أنه اعتزل"، وأكملت حديثها قائلة: "فتحة رزق وخير عليك يا رب العالمين".

حفل بهاء سلطان

وكتب خالد السيد، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "سلطان الأخلاق والطرب بهاء سلطان".

تجدر الإشارة إلى أن الفنان بهاء سلطان بمشاركة الفنان أمير عيد، طرحا أغنية جديدة بعنوان "أنا متفائل"، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

تأتي أغنية "أنا متفائل" لدعم الأبطال المشاركين في بطولة طوكيو عام 2021، وشارك في الأغنية، فريدة عثمان بطلة السباحة، مروان القماش بطل السباحة، شريف عثمان بطل مصر في رفع الأثقال، ميار شريف بطلة التنس، أحمد زاهر بطل مصر في الرماية، وغيرهم من الأبطال.