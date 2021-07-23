أسوأهم «العقرب» وأطيبهم «الحمل».. تعرف على صفات أصدقائك حسب أبراجهم الفلكية

وجود الأصدقاء هو أحد أهم الأساسيات التي تجعل الحياة مستمرة بشكل جيد ويستطيع الناس مواجهة أي ضغوط وأي مشاكل بها، ولكن هناك بعض المشاكل التي تحدث بين الأشخاص وأصدقائهم بسبب عدم المعرفة الكاملة بصفات الأصدقاء لذلك تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد لقراء “الدستور” صفات الأصدقاء حسب أبراجهم.

برج الحمل

الأصدقاء مواليد برج الحمل أشخاص طيبون جدا ومرحون لأقصى درجة ولديهم روح المغامرة يتحملون أي شئ من أجل أصدقائهم يقولون، الحقيقة دائمًا حتى لو كان ذلك يعني ما قد يغضب أصحابهم منهم، فضلا عن كونهم مستمعون جيدون ويساعدون الجميع في حل مشاكلهم مهما كانت تافهة.

برج الثور

الأصدقاء مواليد برج الثور أكثر مواليد الأبراج كرما ويسعدهم رؤية أصدقائهم سعداء وفي أحسن حال ويحبون الأكل وتذوق الأطعمة من الثقافات المختلفة يقفون مع أصدقائهم في وقت الشدة ليمنحوهم الشعور بالأمان ويجيدون التعامل مع الضغوط والتوتر بشكل كبير.

برج الجوزاء

الأصدقاء مواليد برج الجوزاء، أشخاص أوفياء جدا لأصدقائهم، يحبون الضحك والترفيه والحفلات لذلك تكون صحبتهم ممتعة كما أنهم عشاق للطعام، ويتذكرون كافة التواريخ المهمة الخاصة بأصدقائهم وجميع المناسبات السنوية التي تجمعهم بمن حولهم.

برج السرطان

الأصدقاء مواليد برج السرطان أشخاص أوفياء جدا لمن حولهم، يوفون دائماً بوعودهم فضلا عن أنهم مبدعين وخياليين ولديهم منظور ورؤية فريدة لما يحدث حولهم وقادرين على تقديم المساعدة لأي أحد وفي أي وقت.

برج الأسد

الأصدقاء مواليد برج الأسد مليئون بالحماس والطاقة والثقة بالنفس والإبداع ويهتمون بأصدقائهم بشكل كبير جدا في محاولات مستميتة منهم لجعلهم الأفضل.

برج العذراء

الأصدقاء مواليد برج العذراء يبحثون دائما عن من يشاركهم الأحاديث عن كل جوانب الحياة، خاصة التفكير في الأسئلة الوجودية ويدعمون أصدقائهم ويساعدوهنم لأقصى درجة ممكنة يحبون الشعور بالتقدير ممن حولهم، هم أكثر الأصدقاء وضوحا وصراحة ويحتفظون بجميع أسرار أصحابهم ولن يحكموا عليهم أبداً بالعكس سيساعدونهم في التفكير في حلول لمشاكلهم.

برج الميزان

الأصدقاء مواليد برج الميزان اجتماعيون وكريمون جدا، يدعمون من حولهم في كل شيء ويتجنبون الخلافات كلما أمكن ذلك كما أنهم مهتمون حقًا للاستماع إلى حديث الآخرين، لمعرفة ماذا يجري من حولهم، كل شيء أفضل بكثير بالنسبة لهم عند مشاركته مع أصدقائهم لأنهم يكرهون الوحدة لكنهم يجدون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم.

برج العقرب

يقال إن مواليد برج العقرب باردون ولا يهتمون إلا بأنفسهم لكن هم عكس ذلك تماماً فقط يجب العمل لكسب ثقتهم ممن حولهم وإظهار التقدير لهم من أكثر عيوبهم المعروفة عنهم هم انهم لا يقومون بصداقة أي شخص يحتفظون بأدق أسرار اصحابهم ولا يشاركوها مع اي أحد مهما كان.

برج القوس

الأصدقاء مواليد برج القوس هم أول من يخطر ببال أي أحد لمواجهة التحديات ويحفزون من حولهم بشكل كبير لتحدى انفسهم وتتحدى مخاوفهم لأنهم لا يخشون أبداً التحديات ولا يخافون من القيام بأشياء جديدة فضلا عن انهم اشخاص محبوبين دائماً من أصدقائهم بسب شخصيتهم الإجتماعية المرحة المغامرة المحبة للحفلات والرحلات ويتميزون بالطيبة والكرم والوفاء لمن حولهم.

برج الجدي

الأصدقاء مواليد برج الجدي هم أفضل من يقدمون للجميع من حولهم النصيحة لأنهم يفكرون دائماً بشكل منهجي بالإضافة لأنهم اشخاص عقلانيون وعملييون جدا ولديهم الذكاء العاطفي اللازم ويقومون بفصل العواطف عن ما يدوور حولهم فضلا عن اشخاص إجتماعية بدرجة كبيرة ولديهم قدرة عجيبة في التواصل مع الناس في أي موضوع وفي أي مكان ومع أي شخص فضلا عن انهم اكثر من يعطي الناس حولهم ايجابية كبيرة في المواقف المحبطة.

برج الدلو

الأصدقاء مواليد برج الدلو متفائلون يساندون الجميع دائماً ويقبلون التغيير بأي صورة للنمو والتطور ويحافظون دائما على هدوئهم عند تعرضهم للمواقف الصعبة هم اشخاص مؤمنون أن كل شيء يحدث حولهم يحدث لسبب، هم أحسن الاشخاص التي يمكن اللجوء اليهم عند مواجهة المشاكل الحياتية الصعبة لأنهم يعملون على طمأنة الجميع حولهم ومساعدتهم في التعامل مع الأمر بهدوء ويجيدون الأستماع لأصدقائهم ويدخلون معهم في حوارات عميقة وكبيرة.

برج الحوت

الأصدقاء مواليد برج الحوت حساسون وعاطفيون ومتعاطفون مع الجميع ويعطون بلا مقابل لا يفشون أبداً أسرار اي احد من أصدقائهم، يتفهمون إحساس الجميع من حولهم ولا يقومون ابدا بفرض رأيهم على اصدقائهم إذا طلب منهم الرأي في أي مشكلة، لديهم رؤية مختلفة ومنظور فريد للأشياء ويقومون بطرح حلول مبتكرة يحبون الإستماع للجميع ومراقبة ما يحدث حولهم في المجتمع مما يجعل لديهم مخزون كبير من اللباقة والدبلوماسية.