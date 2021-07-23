الجمعة 23 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تقدم مكافآت نقدية للأطباء لتسريع برنامج التطعيم ضد كورونا

التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا

أعلنت الحكومة اليونانية تقديم مكافآت نقدية للأطباء والصيادلة الذين يجرون التطعيمات ضد كوفيد-19 في محاولة لتسريع برنامج التطعيم على مستوى البلاد وسط انتشار متغير دلتا الأكثر عدوى.

وصرح وزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس- وفق ما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية اليوم الجمعة- بأن مقدمي الرعاية سيتلقون 10 يورو عن كل تطعيم.

وبالإضافة إلى ذلك، ستدفع الحكومة لمقدمي الخدمة 20 يورو لكل جرعة يتم إعطاؤها في عيادتهم و50 يورو لكل لقاح يؤخذ في المنزل للأشخاص لغير القادرين على مغادرة أسرتهم بسبب المرض أو الإعاقة.

كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 192.5 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أربعة ملايين و298526.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

48 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إن البر الرئيسي سجل 48 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس، انخفاضاً من 50 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 12 من الإصابات الجديدة كانت لحالات في الداخل دون تغيير عن اليوم السابق، وكانت جميع الحالات المحلية في إقليم جيانغسو بشرق البلاد.

ورصدت البلاد 35 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض ارتفاعاً من 18 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 924462 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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