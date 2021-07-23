الجمعة 23 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وقف ٧ حالات بناء مخالفة

وقف 7 حالات بناء مخالف بمركزى طنطا وقطور خلال فترة العيد

صور إزالة البناء
صور إزالة البناء المخالف

قامت الأجهزة المعنية بمركزي طنطا وقطور بتنفيذ مجموعة من إزالات الأبنية المخالفة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بعدم التهاون في التعامل مع مخالفات البناء أو التعدي على الأرض الزراعية بنطاق المحافظة.

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وقف حالات بناء مخالف بمركزي طنطا 

وقام قسم الإزالات بمركز طنطا بإزالة أعمدة دور ثالث علوي مخالف بناحية سبطاس بمساحة ٨٠ متر إزالة كلية داخل الحيز العمراني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما تمت إزالة تعد على الأرض الزراعية بقرية شبرا النملة ( أشكال خشبية على مساحة ٦ قراريط) إزالة كلية، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بحوض الجردة الكبير زمام محلة مرحوم (أشكال خشبية وغرفة على مساحة ٤ قيراط) إزالة كلية.

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وقف حالات بناء مخالف بمركزي طنطا 

وفي ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة قطور بوقف ٤ حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وخارج الحيز العمراني في قرية بلتاج، حيث تمت مصادرة المعدات وخامات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات وإحالتهم للنيابة العسكرية.

كما شدد محافظ الغربية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لرصد مخالفات البناء واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لفرض سيادة القانون وإزالة التعديات بشكل فوري.

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وقف حالات بناء مخالف بمركزي طنطا 

وفى سياق آخر، أكد الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري، أنه في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك تم ذبح ١٥٨ أضحية بالمجان ما بين  (جمال ، ضأن، ماعز، أبقار ، جاموس) استقبلتها جميع المجازر على مستوى مراكز ومدن المحافظة وعددهم ٢٠ مجزرًا، وذلك بالإضافة إلى ٩٤ مذبوحات برسوم.

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وقف حالات بناء مخالف بمركزي طنطا 

كما أكد مدير المديرية أنه تم المرور على مجازر (محلة مرحوم بمركز طنطا ، إبيار بمركز كفر الزيات )، حيث تم التأكد من تجهيز الاستراحات المعدة لاستقبال أهالي المحافظة والمجهزة بكل وسائل الراحة، وكذلك التأكد من الكشف الدقيق على الأضحية منعاً لحدوث أي أوبئة تضر بالصحة العامة للمواطنين.  

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وقف حالات بناء مخالف بمركزي طنطا 

يُذْكَر أن محافظ الغربية قد أصدر القرار رقم (٨٢٩) الذي  حظر إقامة شوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة إلا بتصريح مسبق بذلك شريطة عدم إعاقة حركة السير في الشوارع أو عمل إشغالات للمرور أو إحداث تلوث للبيئة وتراكم للمخلفات.

قامت الأجهزة المعنية بمركزي طنطا وقطور بتنفيذ مجموعة من إزالات الأبنية المخالفة خلال فترة عيد الأضحى المبارك الغربية

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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