الجمعة 23 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حيوان ضال يشوه وجه مسنة بالمنوفية.. ونجلها يستغيث بالمسؤولين لعلاجها (فيديو)

السلعوة
السلعوة

استغاث نجل سيدة مسنة، 81 عاما، لعلاج والدته المقيمة «بعزبة القبط بقرية تتا»، التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتي عقرتها سلعوة أو كلب ضال لم يتعرف على هويته والذي تسبب في تشويه وجهها.

وطالب رضا نجل السيدة “مريم سعد سليمان” في استغاثته لمحافظ المنوفية ووكيل وزارة الصحة بتوفير مكان لمعالجة والدته حيث لم يتمكن من توفير مكان لها بمستشفى جامعة المنوفية المحولة إليها لتلقي العلاج اللازم. 

وأكد رضا نجل المسنة، أنه الحيوان تسبب في إصابات بالغة في وجهها وعينها وأماكن متفرقة في أنحاء جسدها، وذلك في منظر مرعب، ولفت إلى أنه يعيش بمكان قرب الحقول وأن والدته اعتادت على الجلوس أمام المنزل أثناء نومهم في الظهيرة، وعندما استيقظ وجدها ملقاة أمام المنزل بهذه الحالة. 

وطالب رضا من المسؤولين بضرورة ضبط الحيوان المتسبب في الواقعة وقتله لما سوف يسببه من أذى للآخرين.

اثار الجروح
اثار الجروح
المنوفية العلاج وزارة الصحة مسؤولين تشويه كلب ضال وكيل وزارة الصحة

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يوليو ويونيو

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