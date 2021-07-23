الكويت ترسل ثالث طائرة مساعدات إلى تونس

وصلت ثالث طائرة مساعدات كويتية محملة بشحنة من الأكسجين إلى تونس، اليوم الجمعة، لدعم جهودها في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقالت الرئاسة التونسية في بيانٍ إن هذه الشحنة من الأكسجين تندرج في إطار الجسر الجوي الذي أقرته دولة الكويت لدعم تونس والوقوف إلى جانبها في هذا الظرف الصحي الصعب.

وشهدت تونس في الأسابيع الأخيرة طفرة في جائحة كورونا، مسجلة أرقامًا قياسية في الإصابات وحالات الوفاة.

وأطلقت الكويت جسرًا جويًا لمد تونس بمساعدات طبية وكميات كبيرة من الأكسجين لتوزيعها على المستشفيات التونسية التي تعاني نقصًا حادًا في هذه المادة.

وفي 20 يوليو الجاري، حلت بمطار تونس قرطاج الدولي طائرة عسكرية كويتية محملة بعشرين طنا من الأكسجين و400 أسطوانة أكسجين في إطار الجسر الجوي الذي أقرته دولة الكويت لدعم جهود تونس في السيطرة على تفشي فيروس كوفيد-19.

وجددت الرئاسة التونسية الإعراب عن جزيل الشكر وبالغ التقدير لدولة الكويت الشقيقة على مواصلة تضامنها الأخوي التلقائي مع تونس.

مساعدات عربية لتونس

وتأتي المساعدات المغربية الأخيرة ضمن سلسلة من المساعدات الطبية التي أرسلتها الدول العربية إلى تونس لمساعدتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا، بعد تصريحات المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، نصاف بن علية، بأن الوضع الصحي الحالي كارثي وانهيار المنظومة الصحية بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا لا سيما في ظل التحورات الأخيرة للفيروس وظهور سلالات جديدة أدت إلى ارتفاع معدل الإصابات في تونس.

وفي هذا الصدد، أرسلت مصر حتى الآن 6 طائرات عسكرية إلى تونس محملة بمعدات ومستلزمات طبية متنوعة وكميات من الأدوية وآلات مراقبة تنفس وأجهزة أكسجين، فيما أجرى الرئيس التونسي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيه خالص الشكر على إرسال المساعدات المصرية الأخيرة، لمعاضدة جهود تونس في التصدي لجائحة كوفيد-19.