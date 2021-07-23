أهم 8 علامات تدل على عدم النضج العاطفي عند أحد طرفي العلاقة.. تعرف عليها

يعد عدم النضج العاطفي لدى أحد الشريكين أحد الأسباب الكبيرة للعلاقات غير السعيدة.

في بداية العلاقة، قد لا يبدو الأمر وكأنه مشكلة كبيرة وقد تكون المشكلة بسيطة، ولكن إذا كانت هناك مؤشرات فمن المحتمل جدًا أن تكبر المشاكل بينهما وتصل إلى مراحل معقدة وقتها يكون مال صعب القدرة على منع الشعور بالألم والمعاناة التي تحدث بسبب عدم نضج طرف في العلاقة.

لذلك قام موقع برايت سايد الأمريكي بنشر تقرير عن أهم 8 علامات في العلاقة تدل عدم النضج العاطفي عند أحد الطرفين.

- يقول الشريك أشياء لا يعنيها

وفقًا لعالم النفس العالمي “نيك وينجال” فإن الوقوع في الحب هو شعور رائع ، ولهذا السبب، نميل إلى التركيز على الأشياء الجيدة وتجاهل العلامات الحمراء. يجب أن يكون الطرفان قادرين على رؤية علامات التحذير هذه من البداية وأحد أكثرها وضوحًا هو عندما ملاحظة أن الشريك يقول أشياء وهو لا يعنيها هذه علامة واضحة جدًا على عدم النضج العاطفي.

يحتاج الشريك أن يطمئن باستمرار

على الرغم من أنه أمر طبيعي وطبيعي تمامًا أن يطلب أو يحتاج الطرفتن إلى الاطمئنان في بعض الأوقات إلا أن ذلك قد يصبح مشكلة إذا أصبح ذلك ثابتا قد يكون الأمر عبارة عن رسائل نصية متواصلة بين الطرفين وعلى الرغم من أن ذلك يكون بحسن نية فقد يزيد الأمر سوءًا بالنسبة للطرف الآخر وللعلاقة.

الشريك قد يسيئ إلى الطرف الآخر

إلقاء اللوم المستمر على أحد الطرفين في العلاقة شكل من أشكال الإساءة العاطفية ويحدث بشكل أساسي في العلاقات المريضة لدرجة تجعل أحد الطرفين يعتقد أنه مجنون، ويشك في سلامته العقلية فهذه علامة حمراء كبيرة في أي علاقة، وإذا حدثت مرة واحدة، فستستمر في الحدوث لذلك يجب الانتباه لها بشكل كبير.

الشريك لا يسمح لنفسه بأن يكون عرضة للخطر

تفشل الكثير من العلاقات بسبب الضعف والأنانية، قد يكون الناس قد عانوا من شيء ما في الماضي جعلهم يرغبون في حماية أنفسهم من التعرض للأذى، وبالتالي عدم السماح لأنفسهم بأن يكونوا عرضة للخطر هذا يعني أنهم لا يسمحون لأنفسهم أيضًا أن يحبوا وأن يكونوا حميميين ويتواصلوا حقًا مع شريكهم.

يجب عليهم دائمًا الحصول على الكلمة الأخيرة

الرغبة في الحصول على الكلمة الأخيرة دائمًا تكون لأسباب "هجومية"، وينتهي الأمر في شكل كلمات مدمرة ومضرة. إذا كان شخص ما يفعل هذا بشكل منتظم فهذه علامة حمراء كبيرة.

الشريك لا يعرف ماذا يريد

هناك معاناة كبيرة إذا كان أحد الأشخاص في العلاقة لا يعرف أبدًا ما يريده قد يكون شيئ صغير مثل عدم القدرة على تحديد ما يتناوله على الغداء، ولكنه قد يكون أيضًا شيئًا أكثر جدية مثل عدم معرفة إذا كان يريد أن يستمر في العلاقة.

الشريك لا يريد أبدًا تجربة أشياء جديدة

التوازن مهم جدًا للعلاقات الصحية وتتطلب القدرة على تحقيق التوازن بين الرغبات والاحتياجات الشخصية واحتياجات شريكك حل وسط، يبدو الأمر بسيطا، لكن الكثير من الناس ليسوا مستعدين للقيام بذلك إذا كان الشريك غير راغب في تجربة شئ جديد مع الطرف الآخر أو المساعدة في الأعمال المنزلية أو تغيير سلوكيات معينة، فهذا يعني أنه لا يريد تجربة أشياء جديدة وتقديم تنازلات وهذه علامات واضحة على عدم النضج العاطفي.

الشريك لا يتعلم من أخطائه

الأشخاص الذين يرفضون الاعتراف بأخطائهم ويستمرون في فعل الشيء نفسه الذي اعتذروا عنه سابقا هم أشخاص غير ناضجين عاطفياً، وهذه الأشياء تمثل علامات حمراء كبيرة.